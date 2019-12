Das Jahr 2019 von und mit Google: Jahresrückblicke auf die beliebtesten Themen, Videos, Apps & dein Rückblick

Die letzten Tage des Jahres 2019 sind angebrochen und am Dienstag geht nicht nur ein weiteres Jahr zu Ende, sondern gleich ein gesamtes Jahrzehnt. Die Zeit der viel zu frühen Jahresrückblicke ist schon wieder fast vorbei und auch die diversen Google-Abteilungen haben bereits ihre Jahresrückblicke veröffentlicht. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, findet hier alle Google-Jahresrückblicke in vielen verschiedenen Formen in der Übersicht.



Wir verabschieden uns schon bald vom Jahr 2019 und dürfen in der Nacht auf Mittwoch das neue Jahr 2020 begrüßen – und die Verabschiedung geht am besten mit einem Jahresrückblick, ganz egal ob in persönlicher oder globaler Form. Google hat beides im Gepäck und wir haben auch erst gestern auf die Highlights der beiden Android-Ableger zurückgeblickt, bei denen 2019 einiges passiert ist: Android TV und auch Android Auto





Google hat schon im November damit begonnen, die ersten Jahresrückblicke zu veröffentlichen und bietet sowohl globale Toplisten rund um die Interessen der Menschen, aber auch musikalische Rückblicke, Rückblicke in Videoform sowie ganz persönliche Rückblicke. Wir fassen an dieser Stelle noch einmal alle Jahresrückblicke zusammen und zeigen euch, was ihr vielleicht verpasst habt und euch noch einmal daran erinnern möchtet.

YouTube Music – das Beste der 10er Jahre

Es geht ein musikalisches Jahrzehnt zu Ende, das sehr viel Abwechslung zu bieten hatte, zahlreiche neue Künstler hervorgebracht hat und je nach Geschmack vielleicht als eines der besseren Jahrzehnte in die Musikgeschichte eingehen wird. Bei YouTube Music gibt es sehr viele Toplisten sortiert nach Kategorien, die vielleicht auch bei der Silvesterparty Anklang finden könnten. Schaut einfach einmal herein und genießt das Beste aus den Jahren 2010 bis 2019.

» YouTube Music: Ein musikalischer Rückblick auf das letzte Jahrzehnt – das beste der 10er Jahre als Playlist







YouTube Rewind Jahresrückblick

Was wäre ein Jahresrückblick ohne das aktuelle Geschehen bei YouTube? In diesem Jahr wurde der YouTube-Jahresrückblick ReWind mit viel Spannung erwartet, denn nach dem Debakel im vergangenen Jahr wollten viele Menschen wissen, ob das YouTube-Team gelernt hat. Herausgekommen ist ein sehr schönes Video mit vielen Toplisten, das unterhaltsam zusammengeschnitten wurde und das man sich ruhig einmal ansehen kann. Weil die globale Videoplattform sehr US-lastig ist, kennen wir hierzulande vielleicht nicht alle Künstler und Kanäle, aber sehenswert ist es dennoch.

» YouTube Rewind: Das war das Jahr 2019 auf Googles Videoplattform – sehenswerter Jahresrückblick (Video)

YouTube Jahresrückblick für Deutschland

Und wer lieber einen deutschen Jahresrückblick bevorzugt, findet auch diesen bei YouTube. Die Videoplattform zeigt die beliebtesten und erfolgreichsten Kanäle 2019, nennt die erfolgreichsten Videos, die Aufsteiger des Jahres und vieles mehr. Herausgekommen sind eine Reihe von Toplisten mit Kanälen und Videos, sowohl mit als auch ohne Musik, von denen man als halbwegs interessiertes vielleicht einmal gehört haben sollte.

» YouTube Rewind: Das sind die populärsten Videos, Musikvideos & Creator-Musikvideos in Deutschland

Google – Year in Search Jahresrückblick

Der Jahresrückblick der Google Websuche ist schon seit sehr vielen Jahren Bestandteil der alljährlichen Rückblicke. Was früher als „Zeitgeist“ veröffentlicht wurde, ist heute Year in Search, bietet aber sehr ähnliche Statistiken und Videos. Weil die Google Websuche nach wie vor die erste Anlaufstelle für Informationen ist, lässt sich daraus sehr gut ablesen, was die Menschen im Jahr 2019 wirklich beschäftigt und bewegt hat.

» Google Jahresrückblick 2019: Das sind die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen im Jahr 2019

Google Maps – dein ganz persönlicher Jahresrückblick

Wer es etwas persönlicher möchte, kann einen Blick zu Google Maps werfen. Dort findet ihr im Rahmen des Standortverlaufs einen ganz persönlichen Jahresrückblick, der euch alle besuchten Orte zeigt und somit vielleicht auch den einen oder anderen Ausflug noch einmal in Erinnerung ruft. Schaut einfach einmal herein und nutzt es auch in umgekehrter Reihenfolge, in dem ihr nicht gewollte Einträge herauslöscht.

» Google Maps: Dein ganz persönlicher Jahresrückblick – alle Fotos, Reisen & Ausflüge in der Übersicht







Google Play – die besten Apps 2019

Auch Googles App Store hat zum Ausklang des Jahres zurückgeblickt und die besten Apps im Play Store gekürt. Dabei ging es weniger um die reine Anzahl an Downloads, sondern um eine Jury-Bewertung sowie eine Bewertung aller Nutzer. Einige dieser Apps sind kostenpflichtig, was aber bekanntlich eher ein Qualitätsmerkmal sein kann – zumindest dann, wenn auch die Bewertungen passen und es die App auch in den redaktionell betreuten Jahresrückblick von Google geschafft hat.

» Google Play Best of 2019: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Apps des Jahres 2019

Google Play – die besten Spiele 2019

Was wären Apps ohne Spiele? Das Team des Google Play Store hat sich auch die Spielekategorie vorgenommen und einige Toplisten mit den besten Spielen aus einigen Kategorien aufgestellt. Es gibt sowohl die Jury- als auch die Nutzer-Bewertung. Natürlich finden sich viele große Titel darunter, aber auch Indie-Titel und Aufsteiger sind darunter zu finden. Vielleicht genau das richtige für die letzten freien Tage in diesem Jahr und Anfang 2020.

» Google Play Best of 2019: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2019

