Der 1. April steht vor der Tür: Das sind Googles beste Aprilscherze der letzten 14 Jahre (und der schlechteste)

Morgen ist es wieder soweit: Der 1. April, der Tag an dem man nicht alle Dinge ernst nehmen und hinterfragen sollte – normalerweise. In diesem Jahr steht der April zwar unter ganz anderen Vorzeichen und Google hat bereits angekündigt, in diesem Jahr auf alle Aprilscherze zu verzichten. In den vergangenen Jahren hat man die Späße aber immer weiter auf die Spitze getrieben und unzählige unterhaltsame Produkte und Ankündigungen geschaffen. Wir blicken zurück auf die besten Google-Aprilscherze der letzten 14 Jahre!



Der eine liebt sie, der andere hasst sie, aber drumherum kommen wir alle nicht: Wer keine Aprilscherze mag, sollte morgen trotz Smart Home den Laptop zugeklappt und das Smartphone ausgeschaltet lassen. Am 1. April möchten viele Menschen, aber auch Webplattformen, uns zum Lachen bringen oder Streiche spielen – das gilt normalerweise auch für Google. Ob Aprilscherze in diesem Jahr als respektlos empfunden werden oder eigentlich eine dringend benötigte Abwechslung und Ablenkung wären, darüber kann man streiten. Von Google wird es in diesem Jahr jedenfalls keine geben





2020 wird es keine Google-Aprilscherze geben, sodass ihr in diesen Tagen zumindest in puncto Google-Ankündigungen nicht ganz so wachsam sein müsst wie in den letzten Jahren – aber natürlich kann es Ankündigungen rund um Google aus anderen Quellen geben. Je nach Umfang der Scherze, sofern es denn aufgrund der Coronavirus-Lage überhaupt welche geben sollte, werden wir euch natürlich auch morgen einen Überblick darüber verschaffen. Einen Überblick über ALLE Google-Aprilscherze der letzten 14 Jahre findet ihr am Ende des Artikels.

In Erinnerung sind in den vergangenen Jahren vor allem zwei Aprilscherze geblieben: Einmal der beste, die Pokemon Challenge, aus der zwei Jahre später DER Sommerhit Pokemon Go hervorgegangen ist. Zum zweiten der schlechteste Schicksal-Scherz, der dafür gesorgt hat, dass es in den folgenden Jahren deutlich ruhiger zuging: 2016 hatte Google die Drop Mic-Funktion in GMail integriert, die für viel Ärger und auch Beschwerden und sogar Jobverluste gesorgt haben soll. Erstmals in der Geschichte musste Google dann sogar einen Scherz zurückziehen. Die Hintergründe dazu findet ihr in diesem Artikel.

Google Kalender Space Invaders

Ein Spieleklassiker in Form eines Aprilscherzes – und das direkt im Google Kalender. Einige Tage lang konnte direkt in der Kalender-Oberflche Space Invaders gespielt werden.

» Google Calendar Aprilscherz: Der Spieleklassiker Space Invaders kann jetzt direkt im Kalender gespielt werden







Google Files Bildschirmreiniger

Google Files kann ab sofort nicht mehr nur den Smartphone-Speicher von unnötigen Dateien befreien, sondern reinigt nun auch die komplette Oberfläche des Smartphones. Das Video ist dazu recht kreativ und witzg gemacht, schaut es euch einfach einmal an 🙂

Google Maps Snake

Das Team von Google Maps liefert im vergangenen Jahr erneut den größten Scherz bzw. das größte spielerische Easteregg. Auf einer extrem verpixelten Land- oder Weltkarte konnte der Spieleklassiker Snake gespielt werden.

» Google Maps Aprilscherz: Der Spieleklassiker Snake kann jetzt in der Maps-App gespielt werden (auch am Desktop)

Das Wuselspiel „Wo ist Walter?“ konnte im Jahr 2018 direkt in Google Maps gespielt werden und erfreute sich über den Zeitraum von fast einer Woche großer Beliebtheit – am Ende gab es sogar noch ein Abzeichen für den Google-Account.

Im Jahr 2012 gab es Google Maps in einer 8-Bit Version, mit der die Karte eher wie aus einem sehr klassischen Videospiel wirkt.

Einer der besten Aprilscherze, die es von Google je gegeben hat: Im Jahr 2013 hat sich Google Maps in eine echte Piraten-Schatzkarte verwandelt.







Im Jahr 2014 wurde die Pokemon Challenge in Google Maps gestartet, die sich später tatsächlich zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten entwickeln sollte: Pokemon Go.

Im Jahr 2017 konnte für einige Tage lang Pacman in den Google Maps gespielt werden. Wohl einer der beliebtesten Aprilscherze aller Zeiten. Und wer möchte, kann Pacman auch heute noch spielen.

Im Jahr 2013 gab es erstmals Suchergebnisse mit Geruch und auch StreetView hat einen NoseView-Modus bekommen, mit der sich ein weiterer Sinn auf die Reise begeben konnte.

Was wäre ein gutes Foto ohne eine Photobomb von The Hoff? Langweilig.

Was kaum jemand wusste: YouTube wurde eigentlich nur als Plattform für einen Video-Wettbewerb gestartet und ist dann etwas über sich hinaus gewachsen. Im Jahr 2013 wurde der Wettbewerb dann beendet.







Mit der neuen YouTube-Collection konnte man sich im Jahr 2012 die besten Videos der Videoplattform direkt auf DVD nach Hause bestellen.

Schon im Jahr 2011 hatte Google das 100-jährige Bestehen der Videoplattform YouTube gefeiert und dafür einen witzigen Zusammenschnitt aus der langen Geschichte erstellt 🙂

Da das surfen im Internet mit dem ständigen Klicken, Touchen und Scrollen sehr anstrengend sein kann, konnten die neuen Chromebooks im Jahr 2015 ganz alleine durch das Web surfen.

Warum sollen nur Autos selbstfahrend sein? Im Jahr 2016 hat Google die Self Driving Bikes vorgestellt.

Zur Feier der neuen TLD .google wurde diese gleich verwendet, um die Google Websuche einmal umzudrehen.







Ein sehr schicksalhafter Aprilscherz, der von Google schnell zurückgezogen wurde, weil er für viel Ärger gesorgt hat.

Vor drei Jahren konnten mit dem Chromebook Groupie Stick auch „Groupies“ aufgenommen werden, für die allerdings auch eine größere Kamera notwendig war: Die Chromebooks.

Chrome Dino



Passt vielleicht nicht ganz in die Reihe, aber schaut euch auch den Chrome-Dino mit allen Anpassungsmöglichkeiten und Cheats sowie Hacks an:

Dino-Spiel starten | Dino gegen Sonic tauschen | Dino Hacks & Cheats

Alle Aprilscherze der letzten Jahre

Wer nun Lust auf noch mehr Scherze bekommen hat, sollte einen Blick auf die weit über Hundert Scherze von Google in den vergangenen Jahren werfen:

