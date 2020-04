Google Maps: Spiele & Späße auf der Kartenplattform – die besten Karten-Spiele von Pac-Man bis Super Mario

Google Maps ist nicht nur eine sehr informative Kartenplattform, sondern auch die Entwickler hinter der Plattform zeigen sich mindestens einmal pro Jahr sehr kreativ und verwandeln Google Maps in eine Spieleplattform. In diesem Jahr ist der große Spiele-Aprilscherz leider ausgefallen, aber wir blicken anlässlich des nach wie vor spielbaren Klassikers Snake noch einmal auf die besten Spiele der vergangenen Jahre zurück. Allesamt haben sie für große Begeisterung und vermutlich unzählige vernichtete Arbeitsstunden gesorgt.



Google Maps kann sehr informativ und durchaus auch unterhaltsam sein, aber an Spiele denkt man in erster Linie wohl nicht. Tatsächlich verwandelt sich die Kartenplattform aber einmal pro Jahr in ein großes Spielfeld und gibt den Nutzern pünktlich zum 1. April die Möglichkeit, sich etwas abzulenken. Aber auch abseits der Aprilscherze hat sich die Kartenplattform schon mehrfach gewandelt und immer wieder für Begeisterung gesorgt.

Zwar waren die meisten Spiele nur sehr kurzzeitig verfügbar und sind einige Tage später wieder verschwunden, aber manches war dann doch so erfolgreich, dass die Projekte fortgesetzt worden sind. Unvergessen ist die Pokemon Challenge aus dem Jahr 2014, aus der sich dann später DER Sommerhit 2016 Pokemon Go entwickelt hat. Das war vielleicht ein Glückstreffer, aber auch andere Spiele hätten es verdient, weiter zugänglich zu sein oder in anderer Form als Easteregg umgesetzt zu werden.

Blicken wir nun einmal auf die besten Spiele zurück, die es in den vergangenen Jahren bei Google Maps gegeben hat. Leider sind nur zweite davon weiterhin verfügbar – nämlich Verne und Google Maps Snake. Bis zum nächsten Spiel müssen wir uns nun wohl wahrscheinlich bis zum 1. April 2021 gedulden.







Snake auf Google Maps

Snake kennt wohl jeder und so ist es kein Wunder, dass der Spieleklassiker eines Tages seinen Weg auf die Kartenplattform finden musste. Nach Auswahl einer Metropole wird die Schlange auf einer extrem verpixelten Karte gesteuert und muss dort Touristen einsammeln bzw. fressen (diese Interpretation bleibt offen). Als eines der wenigen Spiele lässt sich Google Maps Snake auch heute noch spielen und separat sowohl im Browser als auch auf dem Smartphone aufrufen.

» Google Maps: Zocken statt Navigieren – so lässt sich der Spieleklassiker Snake heute noch spielen

Pac-Man

Anlässlich des Aprilscherzes 2017 kannte der Kult kaum noch Grenzen, denn es konnte tatsächlich Pac-Man auf Google Maps gespielt werden. Dafür wurden aber nicht die bekannten 80er-Level auf der Karte eingeblendet, sondern die Straßenkarten dieser Welt waren selbst die Spielfläche. So konnte jeder Nutzer den nimmersatten Mond durch seine Nachbarschaft steuern, dort Punkte sammeln und sich natürlich auch von Geistern jagen lassen. Spaßig wurde es vor allem, wenn man das Spiel an besonders kniffligen Stellen gespielt hat.

Nach gut einer Woche war leider Schluss, aber viele Nutzer dürften sich wohl noch recht gut daran erinnern, wie viel Arbeit zu dieser Zeit liegen geblieben ist 😉

» Mehr Informationen zu Pac-Man auf Google Maps

Pokemon Challenge

Zum 1. April 2014 wurde die Pokemon Challenge ins Leben gerufen, dessen Ziel es war, so viele Taschenmonster wie möglich auf der Karte zu finden und diese virtuelle einzufangen. Das Prinzip glich dabei dem Nintendo-Klassiker und wurde später auch erneut mit Pokemon Go aufgegriffen, das tatsächlich seine Wurzeln in diesem Aprilscherz hat. Die „Arbeit“ der Spieler sollte übrigens auch nicht umsonst sein, denn die fleißigsten Sammler haben von Google tatsächlich ein Belohnungspaket bekommen.

» Mehr Informationen zur Pokemon Challenge







Mario Kart

MarioMaps war nicht wirklich ein Spiel, erfreute sich aber dennoch großer Popularität, da Mario in die Navigation Einzug gehalten hat und den bekannten Richtungspfeil ersetzen konnte. Dabei handelte es sich nicht um ein statisches Bild, sondern der sympathische Klempner wurde auch mit einigen Animationen versehen und hat dadurch auf sich aufmerksam gemacht. Leider war dieser Modus nach wenigen Tagen schon wieder verschwunden.

Eingeführt wurde dieses kleine Easteregg anlässlich des MAR10-Tages am 10. März 2018, der in diesem und dem vergangenen Jahr leider keine Rolle mehr gespielt hat

» Mehr Informationen zum MarioMaps-Easteregg

Piraten-Schatzkarte

2013 ging es richtig los mit den größeren Spielen auf Google Maps zum 1. April. Vor mittlerweile sechs Jahren verwandelte sich die Kartenoberfläche in eine riesige Schatzkarte. Auf dieser konnten viele bekannte Sehenswürdigkeiten erneut in einer altertümlichen 2D-Zeichnung entdeckt werden, die Streetview-Aufnahmen wurde mit einem virtuellen Fernrohr und einem starken Sepia-Filter versehen und natürlich gab es auf der Karte auch Schatzkisten zu finden.

Neben den Schatzkisten waren aber auch Orte eingetragen, die sonst eher nicht bei Google Maps zu finden sind – zumindest nicht offiziell: Der Standort der Titanic, der Yeti im Himalaya (siehe unten) und sogar das Bermudadreieck.

» Mehr Informationen zur Google Maps-Schatzkarte







Wo ist Walter?

Der Aprilscherz im Jahr 2018 dürfte viele Nutzer für Stunden beschäftigt haben: Das bekannte Spielchen „Wo ist Walter?“ konnte auf der Karte gespielt werden und natürlich musste Walter bzw. Waldo erst einmal gefunden werden. Hat man ihn gefunden, hangelte man sich von einem Wuselbild zum nächsten, die gar nicht so leicht zu lösen waren. Wer dann, möglicherweise auch mithilfe der vielen im Web veröffentlichten Schummellösungen, alle Walter-Männchen gefunden hat, konnte sich schlussendlich sogar noch ein neues Badge als Local Guide holen.

Da dieses Spiel auch noch auf einen Sonntag veröffentlicht wurde, fand es regen Zulauf.

» Mehr Informationen zu „Wo ist Walter?“

LEGO-Modelle bauen

Vor einigen Jahren hat das Team von Google Maps eine Kooperation mit LEGO gestartet, mit der die von den Nutzern gebauten LEGO-Modelle direkt auf der Karte angezeigt werden konnten. Jeder Nutzer war dabei völlig frei und konnte aus einem große Fundus von Steinen wählen, aus denen dann Gebäude, Flächen, Landschaften oder andere Objekte gebaut werden konnten. Wir haben euch die Plattform im vergangenen Jahr noch einmal vorgestellt, denn mittlerweile ist es leider zu spät. Erst vor wenigen Tagen ging die Plattform Offline – so wie viele andere Dinge im ‚Todesmonat März‘ auch.

» Mehr Informatinen zu Google Maps BUILD with LEGO







Verne der Yeti

In diesem Spiel, das aus einer separaten App besteht, schlüpft der Spieler in die Rolle des Yeti Verne, der durch den Himalaya gesteuert werden kann. In der virtuellen Welt, die aus den echten Aufnahmen und Erhebungen des Himalaya besteht, kann man sich frei bewegen und in alle möglichen Richtungen wandern und Berge besteigen. In den Bergen finden sich immer wieder Extras wie Info-Tafeln, Lautsprecher und ähnliche Dingen, mit denen der Spiele einige Details über diese Bergregion lernen kann. Außerdem gibt es Goodies auf der Karte wie etwa einen Luftballon, einen Paraglyder oder auch einen Regenschirm, mit denen man sich in die Luft erheben und schneller vorankommen kann, als das zu Fuß möglich wäre.

Um die soziale Komponente zu verbessern, gibt es noch weitere Elemente wie beispielsweise ein Zelt, in dem sich der Yeti schlafen legen und zum nächsten Tag wechseln kann. Auswirkungen scheint das aber keine zu haben. Zur einfacheren Orientierung gibt es auch ein Radar, das die Position der Goodies auf der Karte anzeigt.

» Mehr Informationen zum Verne-Spiel

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren