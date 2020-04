Starke Aktionen bei Saturn: Google Pixel 3a für 299 Euro & Google Home Smart Speaker 1+1 Gratis für 89 Euro

In wenigen Tagen wird Google voraussichtlich die Pixel 4a-Smartphones vorstellen und vielleicht auch neue Smart Home-Hardware im Gepäck haben. Anlässlich dessen leeren die Händler nun ihre Lager, um Platz für die neuen Produkte zu schaffen – und das natürlich auch mit starken Rabatten. Aktuell erhaltet ihr bei Saturn die Pixel 3a-Smartphones deutlich reduziert und zwei Google Home Smart Speaker zum Preis von einem.



Ostern steht vor der Tür, ist in diesem Jahr aber aufgrund der aktuellen Situation kein großes Shoppingfest. Dennoch halten die großen Onlinehändler an ihren Aktionen fest und verkaufen auch die für Google-Fans interessanten Produkte derzeit reduziert. Bei Amazon bekommt ihr auch heute noch Smart Speaker, Fire TV-Sticks und Tablets stark vergünstigt und zum Start in die neue Woche legt Saturn wieder mit weiteren Google-Produkten nach.

Google-Fans können bei den Saturn Oster-Aktionen gerade viel Geld sparen, wenn es nicht unbedingt die brandneuste Hardware sien muss. Die Pixel 3a-Smartphones sind nun knapp ein Jahr alt, werden aber noch lange Zeit mit Updates versorgt und sind somit eine echte Alternative zu den teureren bald kommenden Nachfolgern. Der Google Home Smart Speaker ist nun schon im vierten Jahr, aber gerade bei Smart Speakern findet die Entwicklung eher auf der Software-Seite statt und es ist nicht davon auszugehen, dass Google die Assistant-Unterstützung für das Gerät in den nächsten Jahren einstellen wird.

Beides bekommt ihr bei Saturn nun stark rabattiert bzw. sogar im Doppelpack. Das Pixel 3a gibt es jetzt für 299 Euro, das sind 100 Euro weniger, und den Google Home Smart Speaker gibt es nun sogar reduziert und im Doppelpack. Statt 99 Euro für einen Smart Speaker zahlt ihr nun 89 für zwei Smart Speaker. Das lohnt sich.

