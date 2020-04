Amazon Aktionen: Echo Smart Speaker & Displays, Fire-Tablets & TV reduziert – so nutzt ihr Google-Dienste

In zwei Wochen ist schon wieder Ostern und die Onlinehändler starten nun wieder große Rabatt-Aktionen für die Feiertage – darunter natürlich auch Amazon – also kann der Preiskampf wieder beginnen. Der Onlinehändler hat nun quer durch die Bank die eigene Hardware reduziert und bietet nahezu alle Echo-Lautsprecher, Smart Displays, Fire-Tablets und auch Fire TV-Produkte stark reduziert an. Wir zeigen anlässlich dessen wieder unsere populären Anleitungen zur Installation der Google-Dienste.



Google und Amazon stehen sich in immer mehr Bereichen als direkte Konkurrenten gegenüber und haben dementsprechend starke Überschneidungen im Sortiment. Das wiederum sorgt dafür, dass viele Nutzer in beiden Ökosystemen unterwegs sind, womit die Amazon-Hardware auch für viele Google-Nutzer interessant ist. Anlässlich der aktuellen Aktionswelle zeigen wir euch natürlich, wie sich der Google Assistant auf den Echo-Geräten und der Google Play Store auf den Fire-Tablets nutzen lässt.





Amazon ist rein mengenmäßig längst ein riesiger Hardwarehersteller und hat zahlreiche Produkte im Sortiment, die für Google-Nutzer sehr interessant sind und zum Teil auch auf den Google-Plattformen aufsetzen. Jetzt hat Amazon zahlreiche Smart Speaker, Smart Displays, Fire-Tablets und auch die diversen Varianten des Fire TV-Stick teils stark reduziert im Angebot – vielleicht ein guter Moment, um kurz vor Ostern zuzuschlagen oder ein kleines Geschenk (Echo Dot oder Fire TV) zu ergattern.

Am Ende des Artikels zeigen wir euch, wie sich der Google Play Store auf den Fire-Tablets installieren und der Google Assistant auf den Echo-Smart Speakern nutzen lässt. Der Fire TV-Stick benötigt glücklicherweise keinen Workaround mehr, denn seit dem großen Frieden zwischen Google und Amazon kann YouTube wieder problemlos genutzt und der Fire TV-Stick auch als Cast-Empfänger verwendet werden.

Amazon-Aktionen für Google-Fans

So wird der Google Assistant auf den Echo-Lautsprechern installiert

Dank der Möglichkeit, Alexa-Skills erstellen und nutzen zu können, kann jeder Nutzer mit einer halben Stunde Zeit (eher weniger) den Google Assistant direkt auf die Echo-Lautsprecher bringen. Dazu muss nur ein Skill erstellt und angewendet werden, was aber einige Schritte erfordert. Unter folgendem Link findet ihr die ausführliche Anleitung inklusive einem wirklich leicht verständlichem Video.

» Google Assistant auf den Echo-Lautsprechern installieren

So wird der Google Play Store auf den Fire-Tablets installiert

Der Google Play Store und mit ihm auch alle Google-Apps lassen sich mit wenigen Schritten auf den Tablets installieren und dann wie gewohnt nutzen. Dadurch wird daraus ein vollwertiges Android-Tablet, das wie gewohnt mit allen Vorteilen verwendet werden kann. Sollte es dabei zu Problemen mit der Zertifizierung kommen, befolgt einfach diese Anleitung.

» So lassen sich die Google-Dienste auf einem Fire-Tablet installieren

