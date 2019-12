Wallpaper: Hier bekommt ihr die Hintergrundbilder der populärsten 2019er-Smartphones zum Download

Die meisten großen Smartphone-Hersteller statten ihre Premium-Modelle nicht nur jährlich mit neuen Funktionen aus, sondern geben ihnen auch eine Reihe von neuen Wallpapern mit auf den Weg. Die Hintergrundbilder spiegeln gerade bei den populären Flaggschiffen oftmals die Identität wider und sind untrennbar mit diesen Modellen verbunden. Kein Wunder also, dass sie sehr begehrt sind. In diesem Artikel bekommt ihr die Galerie- und Downloadlinks für alle populären Smartphones der vergangenen 12 Monate.



Wir bieten euch hier im Blog regelmäßig Hintergrundbilder der populärsten Smartphones zum Download an, die sich auch immer wieder sehr großer Beliebtheit erfreuen. Die Wallpaper stammen direkt von den Smartphones und lassen sich in den allermeisten Fällen auch auf allen anderen Smartphones verwenden. Einzige Ausnahme sind zum Teil die Live Wallpaper, die in manchen Fällen Markengebunden sind und somit nicht auf jedem Gerät zur Verschönerung verwendet werden können.





Samsung Galaxy S10

Das Samsung Galaxy S10 war eines der ersten Smartphones mit „Loch“ im Display, was sich auch bei den Wallpapern abgezeichnet hat und zu einer ganzen Reihe von lustigen Hintergrundbildern geführt hat, die dieses Loch oder sogar doppelte Loch integriert haben. Sogar Apps sind Anfang des Jahres entstanden, die einzig und allein die Wallpaper für das Galaxy S10 gesammelt haben. Die von Samsung mitgelieferten Wallpaper hingegen waren zuerst vollkommen normal gestaltet und hatten dieses schnell zum Kult erhobene Designelement nicht verwendet.

» Alle Galaxy S10-Wallpaper zum Download

» Gelochte Hintergrundbilder: Die Originale | Wallpaper-Community | Hidey Hole-App | Disney Pixar







Huawei P30

Huawei hat dem P30, einem der letzten Flaggschiffe mit Google-Diensten, gleich 12 Wallpaper spendiert, die wir euch natürlich allesamt sowohl zum Download als auch als Voransicht als Galerie anbieten.

» Huawei P30 Wallpaper Download

Samsung Galaxy Fold

Das Samsung Galaxy Fold gehörte aus bekannten Gründen neben dem Huawei Mate 30 zu den meistdiskutierten Smartphones des Jahres – und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Gerade das hat das Gerät aber so stark in die Schlagzeilen gebracht, dass der animierte oder in der Mitte klappende Schmetterling untrennbar mit dem Galaxy Fold der ersten Generation verbunden ist. Das Format ist natürlich für ein normales Smartphone eher unpassend.

» Samsung Galaxy Fold Wallpaper Download

OnePlus 7

Das OnePlus 7 hat insgesamt 16 sehr schöne Wallpaper mit abstraktem Design sowie 8 dazu passende Live Wallpaper im Gepäck – jeweils in Versionen mit oder ohne den bekannten Schriftzug NEVER SETTLE. Wir bieten euch sowohl die statischen Hintergrundbilder als auch die Videos zum Download an.

» OnePlus 7 Wallpaper Download







Google Pixel 3a

Das Pixel 3a gehörte zu den größten Überraschungen dieses Jahres – zumindest als sich die Gerüchte bewahrheiteten. Die Wallpaper-Auswahl ist die Gleiche wie beim großen Bruder, aber iFixit hat interessante Röntgen-Hintergrundbilder erstellt, die auf jeden Fall einen Blick wert sind.

» Google Pixel 3a Wallpaper Download

Samsung Galaxy Note 10

Die Samsung-Designer haben für das Note 10 sechs sehr ähnliche Hintergrundbilder sowie zwei Live Wallpaper erstellt, die allesamt auf ein Luftblasen-Design setzen. Sieht schick aus und gibt den Smartphones eine gewisse Leichtigkeit. Und auch für das Galaxy Note 10 gibt es wieder eine Auswahl an „gelochten“ Hintergrundbilder – diesmal sogar von Samsung selbst.

» Samsung Galaxy Note 10 Wallpaper Download

» Samsung Galaxy Note 10 gelochte Wallpaper Download

Google Pixel 4

Googles Designer haben sich beim Pixel 4 so richtig austoben können, denn neben knallbunten Wallpapern gibt es auch eine ganze Reihe von abstrakten Live Wallpapern, die einige Informationen abrufen und in einer sehr künstlerischen Form darstellen können. Schaut euch einfach einmal die Sammlung und unsere jeweils dazu passende Erklärung an.

» Google Pixel 4 Wallpaper Download

Apple iPhone 11

Ja, auch als Android-Nutzer darf man Apple-Hintergrundbilder verwenden. Für das iPhone 11 haben Apples Designer eine Auswahl an sehr abstrakten und meiner Meinung nach nicht wirklich hübschen Wallpapern erstellt. Aber das ist bekanntlich Geschmackssache. Man sieht den Bildern aber schon an, dass sie vor allem die Aufgabe haben, die Notch so gut wie möglich zu verdecken.

» Apple iPhone 11 Wallpaper Download







Huawei Mate 30

Huawei hat dem Mate 30 Pro eine Reihe von neuen Wallpapern spendiert, die eine Mischung aus abstrakter Form und Naturbildern darstellen. Auf jeden Fall geht es kreisrund zu und die Farbverläufe sind nett anzusehen.

» Huawei Mate 30 Wallpaper Download

OnePlus 7T

Die OnePlus-Designer haben für das 7T eine Reihe von Hintergrundbildern erstellt, die aufgrund ihrer Form und des Farbverlaufs sehr hochwertig aussehen und sich auf vielen Premium-Smartphones sehr gut machen. Außerdem gibt es Live Wallpaper zum Download, die diesen Formen und Farben zum Leben erwecken.

» OnePlus 7T Wallpaper Download

