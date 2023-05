Pixel Update: Viele Leaks zu den kommenden Produkten – Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Launcher und mehr

Die letzte Pixel-Woche vor dem großen Google-Event geht zu Ende und hat uns wenig überraschend eine ganze Flut an Leaks, Ankündigungen und vorab veröffentlichten Informationen rund um die kommenden Google-Produkte beschert. Aber auch für bestehende Produkte sind Updates in Aussicht. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage zurück und fassen alle wichtige Entwicklungen rund um die Pixel-Produkte zusammen.



Am Mittwoch startet die Entwicklerkonferenz Google I/O, die nicht nur für Programmierer und Designer rund um die Google-Plattformen interessant ist, sondern vor allem auch für interessierte Endnutzer. Denn Google nutzt das Event immer wieder dafür, um neue Produkte anzukündigen – in diesem Jahr so viele Pixel-Produkte wie nie zuvor. Wenig überraschend gab es in den Tagen vor dem Release zahlreiche Leaks und sogar offizielle Ankündigungen rund um Pixel 7a, Pixel Tablet und Pixel Fold. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die neuen Pixel Watch Metall-Armbänder

Eine neue Pixel Watch steht vorerst nicht auf dem Program, aber dafür dürfen sich Besitzer der ersten Smartwatch-Generation über neue Armbänder freuen. Google hatte schon vor gut einem halben Jahr die neuen Metall-Armbänder angekündigt, die im Frühjahr 2023 in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt kommen sollten – einmal in Mesh und einmal mit Glieder-Armband. Jetzt wäre die Zeit für den baldigen Marktstart der Armbänder in den unterschiedlichsten Farben. Anlässlich dessen haben wir euch die Bänder noch einmal vorgestellt, die vielleicht schon bald starten werden.

Allerdings sieht es nicht für alle Produkte wirklich gut aus, denn zumindest das Mesh-Armband ist wieder aus dem Google Store entfernt worden und könnte somit überhaupt nicht in den Verkauf starten.

» Das sind die kommenden Pixel Watch Metall-Armbänder









Viele neue Informationen zum Pixel Fold

Google startet mit dem Pixel Fold erstmals selbst in den Markt der faltbaren Smartphones. In den letzten Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um das faltbare Smartphone und selbst eine offizielle Google-Ankündigung durfte nicht fehlen, die man erst gestern unter dem Motto „may the fold be with you“ veröffentlicht hat. Um das Ganze etwas kompakter zu gestalten, findet ihr hier alle neuen Informationen rund um das faltbare Smartphone im Überblick.

» Neuer Leak zeigt Außenseite des Pixel Fold

» Neuer Leak zeigt Innenseite des Pixel Fold

» Pixel Fold mit UWB und Dual-Bluetooth

» Google zeigt das Pixel Fold im Video

Viele neue Informationen zum Pixel 7a

Das Pixel 7a soll die Nachfolge des Pixel 6a antreten und wird natürlich der Budget-Ableger des Pixel 7. Die Leaks rund um das Budget-Smartphone nehmen in diesen Tagen regelrecht Überhand, sodass wir auch nicht mehr über jedes kleine Detail berichtet haben. Hier die wichtigsten Entwicklungen der letzten sieben Tage im Überblick. Viel mehr außer zahlreiche Reviews kann da eigentlich nicht mehr kommen.

» Pixel 7a im Unboxing und viele neue Fotos

» Google bestätigt Pixel 7a-Verkaufsstart

» Neuer Leak zeigt Marketingmaterial und Pixel 6a-Vergleich

» Das Pixel 7a soll über 500 Euro kosten

» Pixel 7a im Hands-on und die wichtigsten Fragen + Antworten









Soviel wird die nächste Pixel-Generation kosten

Es zeichnet sich leider ab, dass die nächsten Pixel-Produkte etwas mehr kosten werden als ihre Vorgänger bzw. als das, was wir bisher erwartet hatten. Ich würde nicht sagen, dass Google die Preise aus Gewinnstreben anzieht, denn die Steigerungen halten sich vergleichsweise in Grenzen und man darf nicht vergessen, dass die Pixel-Preise im vergangenen Jahr stabil geblieben sind. Wir zeigen euch, was die 2023er-Produkte nach aktuellem Stand kosten sollen.

» Preisübersicht über die neuen Pixel-Produkte

Wird es eine Pixel Watch 2 geben?

Die erste Generation der Pixel Watch hat sich bisher nicht so gut verkauft, wie Google das gerne gehabt hätte, das kann man mittlerweile als Fakt einstufen. Jetzt haben wir Mitte Mai und theoretisch würde somit in fünf Monaten die nächste Generation der Pixel Watch vor der Tür stehen, von der es bisher aber nicht den Hauch eines Leaks gegeben hat. Es ist daher davon auszugehen, dass die Pixel Watch 2 nicht kommen wird – zumindest nicht in diesem Jahr.

» Pixel Watch 2 wird unwahrscheinlicher

Software-Update für die Pixel Watch

Auch wenn sich die erste Generation nicht gut verkauft hat, dürfen sich Besitzer dennoch über zuverlässige Updates freuen. Den fünften Monat in Folge hat Google in dieser Woche ein monatliches Update für die Smartwatch ausgerollt. Dieses brachte zwar keine neuen Funktionen, aber dafür das aktuelle Sicherheitsupdate und vielleicht Verbesserungen unter der Haube.

» Das steckt im Pixel Watch-Update

Wird die Pixel a-Serie eingestellt?

Und wenn wir schon bei abgesagten Pixel-Produkten sind, müssen wir leider auch zu einem möglichen Pixel 8a blicken. Nach Ansicht mindestens eines Leakers könnte das kommende Pixel 7a das letzte Budget-Produkt aus dem Hause Google tun. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass man das Pixel 8a möglicherweise überspringen wird, und daher das Pixel 7a mit starken Komponenten ausstattet, aber jetzt ist die Rede vom Ende der gesamten Serie. Bitte beachtet, dass es sich derzeit nur um ein Gerücht handelt, das bisher nicht auf nachweisbaren Fakten basiert.

» Pixel 7a könnte das vorerst letzte Budget-Smartphone sein









Pixel Buds A in Hellblau

Es wird nicht nur neue Pixel-Produkte geben, sondern auch mindestens eine bestehende Produktlinie wird aktualisiert. Zahlreiche geleakte Bilder zeigen die Pixel Buds A in einer hellblauen Farbe, passende zum Pixel 7a. Neue Funktionen oder sonstige Upgrades sind nicht zu erwarten und auch der Preis sollte bei der aktuellen Generation nicht angehoben werden.

» Das sind die Pixel Buds A in Hellblau

Neues Pressefoto vom Pixel Tablet

Das Pixel Tablet war lange Zeit eines der aufregendsten bevorstehenden Produkte, doch zumindest in den letzten Wochen ist es verdächtig ruhig um das Gerät geworden, das gleichzeitig als Smart Display fungieren kann. Dazu kommt, dass es das einzige neue Gerät ist, dass Google bisher nicht in den Tagen vor der erwarteten Präsentation bestätigt hat. Dennoch gehen wir davon aus, dass das Pixel Tablet am Mittwoch vorgestellt wird, denn es gibt auch ein neues Pressefoto mit vielen Details:

» Neues offizielles Pressebild vom Pixel Tablet

Neues Widget für die Pixel Watch

Das von den Smartphones und Tablets bekannte ‚auf einen Blick‘-Widget soll auf die Wear OS-Smartwatches kommen, konkret auf die Pixel Watch. Tatsächlich aber wohl nicht als Tile oder Komplikation, sondern in einer bisher noch nicht vollständig bekannten Form als Widget mit ähnlichem Funktionsumfang wie auf den anderen Geräten. Alles was bisher darüber bekannt ist und einen Mockup-Screenshot findet ihr im folgenden Artikel.

» Google bringt das ‚auf einen Blick‘-Widget auf die Pixel Watch

Pixel Launcher-Widget warnt vor hoher Lautstärke

Auch im Pixel Launcher soll das ‚auf einen Blick‘-Widget ein Update erhalten, das erstmals vor einem mehr oder wenigen aktuellen Ereignis warnen bzw. darauf hinweise soll. Konkret geht es darum, dass das Widget eine „loud sound“-Warnung erhalten soll, die Nutzer darauf hinweisen soll, wenn sie sich zu lange in einer Umgebung mit zu hoher Lautstärke aufhalten.

» Neue Lautstärke-Warnung für das ‚auf einen Blick‘-Widget kommt









Viele starke Pixel-Aktionen

Zu guter Letzt gibt es derzeit viele starke Pixel-Aktionen, die ihr bei Bedarf mitnehmen solltet. Denn weil die neue Generation vor der Tür steht, haben alle großen Onlinehändler sowohl die Pixel 7-Smartphones als auch das Pixel 6a stark reduziert. Im Optimalfall bekommt ihr das bei Pixel 7 schon für unter 550 Euro und damit nur knapp 45 Euro mehr, als das Pixel 7a kosten wird.

» Aktuelle Aktionen im Google Store

» Aktuelle Aktionen bei Amazon, Media Markt und Saturn

