Pixel Watch: Google bringt das ‚auf einen Blick‘-Widget wohl auch auf Wear OS-Smartwatches (Screenshot)

Smartwatches wie Googles Pixel Watch haben vor allem die Aufgabe, den Nutzer bzw. Träger zu informieren – über alle möglichen Dinge. Sei es die Uhrzeit, der Schrittzähler, Vitalwerte, das Datum, Benachrichtigungen oder Ähnliches. Jetzt arbeiten die Entwickler daran, das von den Pixel-Smartphones bekannte ‚auf einen Blick‘-Widget auf die Smartwatch zu portieren. Eine erste Umsetzung ließ sich bereits aktivieren.



Auf den Pixel-Smartphones und bei vielen anderen Google-Nutzern thront das ‚auf einen Blick‘-Widget direkt auf dem Homescreen und informiert pro-aktiv über einige Dinge in zuvor ausgewählten Kategorien. Der häufigste Anwendungsfall dürfte das Wetter sein, gefolgt von Terminen, aktiven Weckern und Ähnlichem. Auf dem Homescreen ist das sehr praktisch, noch praktischer wäre es aber direkt auf dem Smartwatch-Display. Dieser Meinung sind jetzt wohl auch Googles Entwickler, denn eine erste Umsetzung ließ sich bereits aktivieren.

Ein Teardown hat ergeben, dass die Teams des Google Assistant und von Wear OS an einer Art Widget arbeiten, das ‚auf einen Blick‘ auf die Wear OS-Smartwatch bringt. Derzeit lässt sich dort nur das Wetter anzeigen, aber es ist zu erwarten, dass man dort einen ähnlichen Umfang wie am Smartphone einplant. Ein solches Widget hätte die Möglichkeit, so manche Komplikation zu ersetzen und somit für einen geordneteren Watch Face-Homescreen zu sorgen.

Die Entwicklung ist wohl noch in einer frühen Phase und es ist nicht zu erwarten, dass man da schon in den nächsten Tagen etwas anzukündigen hat. Vielleicht mit Wear OS 4.x, das im Spätsommer starten könnte.

[9to5Google]