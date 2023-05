Pixel Buds A: Google bringt smarte Kopfhörer in neuer Farbe – Leak zeigt himmelblaue Variante (Galerie)

Google wird in wenigen Tagen nicht nur mit brandneuen Pixel-Produkten nachlegen, sondern auch bereits am Markt befindliche Produkte noch ein wenig breiter aufstellen – dazu gehören die Pixel Buds A. Die günstige Variante der smarten Kopfhörer soll in Kürze auch in der Farbe Hellblau zu haben sein. Diese passen sehr gut zum hellblauen Pixel 7a und zeigen sich jetzt auf zahlreichen geleakten Fotos.



Als Pixel-Zubehör hat Google schon seit langer Zeit die Pixel Buds im Portfolio, die wohl im Zwei-Jahres-Rhythmus aktualisiert werden. Die Pixel Buds A wurden im August 2021 auf den Markt gebracht, im vergangenen Jahr hat man mit den Pixel Buds Pro nachgelegt und jetzt gibt es wieder Neues von der A-Serie. Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass diese schon bald in einer hellblauen Farbe zu haben sein sollen und es ist nicht ganz überraschend, dass auch diese rund um die Google I/O angekündigt werden.

Jetzt sind zahlreiche Produktfotos der hellblauen Pixel Buds A aufgetaucht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. An den smarten Kopfhörern selbst zeigt sich keinerlei Veränderung und auch der Preis dürfte sich wohl nicht von den bisher verfügbaren Farbvarianten unterscheiden. Außer man erhöht den Preis der gesamten Serie, was ich aber nach mehr als eineinhalb Jahren am Markt eher als unwahrscheinlich einstufen würde. Auch das Case ist natürlich im Inneren gefärbt, während es äußerlich weiterhin Weiß bleibt.

Offiziell wird der neue Farbton als „Sky Blue“ bezeichnet, was man direkt mit „Himmelblau“ ins Deutsche übersetzt und sehr wahrscheinlich ebenfalls am 10. Mai in den Verkauf bringen wird. Eine Ankündigung dürfte es eher nebenbei geben, denn rund um die Google I/O spielen deutlich wichtigere Geräte und Themen eine übergeordnete Rolle.

















Gratis für frühe Pixel 7a-Käufer?

Im vergangenen Jahr hat Google die Aktion gefahren, dass alle Käufer des Pixel 6a ein Exemplar der Pixel Buds A geschenkt erhielten. Ich halte es für gut möglich, dass man eine ähnliche Aktion auch in diesem Jahr startet und die Nutzer schon in den ersten zwei Wochen dazu motivieren will, das neue Budget-Smartphone zu kaufen.

