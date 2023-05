Pixel Tablet: Neuer Leak zeigt Googles Tablet in voller Pracht – bisher bester Blick auf die Tablet-Oberfläche

Google dürfte schon in wenigen Tagen das Pixel Tablet präsentieren, über das in den letzten Monaten sehr viele Informationen bekannt geworden sind und das selbst von Google schon mehrfach angekündigt wurde. Zu den Last Minute-Leaks der letzten Tage gesellt sich jetzt auch das Tablet, das sich auf einem neuen Pressebild zeigt. Erstmals sehen wir das kommende Google-Tablet in dieser Qualität.



Es ist gut ein Jahr her, dass Google erstmals offizielle das Pixel Tablet in Aussicht gestellt hat. In den folgenden Monaten gab es immer wieder Leaks, Spekulationen, zum Teil weitere offizielle Ankündigungen und natürlich auch das Hinarbeiten der Apps und des Betriebssystems auf Tablets. Wir haben euch erst kürzlich alle Informationen zum Pixel Tablet zusammengefasst und jetzt hat Leaker Evan Blass noch ein zusätzliches Renderbild, bei dem es sich um ein offizielles Marketingfoto handeln dürfte, veröffentlicht.

Trotz aller bisher geleakten Ansichten und Bilder haben wir das Pixel Tablet noch nie in dieser Deutlichkeit gesehen. Der Blickwinkel zeigt das Tablet in voller Pracht und in einer leicht pinken (zartrosa) Farbgebung. Den Rahmen um das Display dürften manche Nutzer als zu groß empfinden, aber da würde ich behaupten, dass diese eher selten Tablets nutzen bzw. diese nicht in der Hand halten. Interessant ist auch die sichtbare Android-Oberfläche, wie sie sich Google im Optimalfall für Tablets vorstellt.

Google wird das Tablet aller Voraussicht nach am 10. Mai vorstellen und vermutlich Ende Juni auf den Markt bringen. In den letzten Wochen sind auch viele weitere Bilder Dockingstation geleakt. Alle Infos und Bilder findet ihr in diesem Artikel.

