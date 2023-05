Google I/O 2023: Google lädt zur Entwicklerkonferenz – hier geht es zum Livestream; Save the Date-Einladung

Aufmerksame Leser wissen es längst: In einer Woche startet die Google I/O 2023 und damit es niemand vergisst, hat Google jetzt „Save the Date“-Einladungen verschickt und auch den Livestream bereits Online gestellt. Die Entwicklerkonferenz wird uns sehr viele große Ankündigungen in einer rechten breiten Themen-Vielfalt bringen. Von KI über AR bis hin zu Android und natürlich den neuen Pixel-Produkten.



Google lädt noch einmal offiziell zur Entwicklerkonferenz Google I/O 2023. Die Entwicklerkonferenz findet am 10. Mai statt und beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit mit der Keynote – die meist schon die wichtigsten und größten Ankündigungen bereithält. Jetzt hat man Save the Date-Einladungen verschickt und auch den Livestream bereits freigeschaltet, den ihr euch schon einmal in eure Favoriten packen könnt. Natürlich werden wir euch hier im Blog am kommenden Mittwoch auch noch einmal daran erinnern.

Die Beschreibung des Livestreams ist recht unspektakulär gehalten und könnte allgemeiner kaum sein: „Tune in to find out how we’re furthering our mission to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.“ Vielleicht ein Zeichen dafür, dass man auch ein wenig zu den Wurzeln zurückkehrt, denn diese Mission hat Google in der letzten Zeit vielleicht ein wenig aus den Augen verloren. Mit KI, den ChatBots und größeren Verbesserungen rund um die Websuche und die Office-Apps geht es wieder mehr in diese Richtung.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen das Programm zusammengefasst, das man am 10. Mai abspulen will. Neben der wichtigen Keynote gibt es mehr als 200 Sessions aus allen möglichen Themenbereichen rund um KI, AR, Android, Chrome und Pixel. Wer möchte, kann schon jetzt in den Livestream einsteigen, dort findet sich aktuell ein Trailer und möglicherweise in den nächsten Tagen weitere Teaser.









Google I/O Livestream

Das Google I/O-Programm in Kurzform

Das Programm startet am 10. Mai um 19:00 deutscher Zeit, also für uns am Abend und wird sich somit bis weit in die Nacht ziehen. Nach der Keynote folgt die Entwickler-Keynote und anschließend die 200 weiteren Sessions. Man teilt das gesamte Programm in die großen Bereiche „Mobile“, „Web“, „Künstliche Intelligenz“ und „Cloud“.

Was ist neu bei Android

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten zur Android-Entwicklung: Android 14, Formfaktoren, Jetpack + Compose-Bibliotheken, Android Studio und Leistung. Was gibt es Neues im Internet

Entdecken Sie neue Funktionen und APIs, die dieses Jahr browserübergreifend auf der Webplattform stabil wurden. Was ist neu in der generativen KI

Entdecken Sie eine neue Suite von Tools, die es Entwicklern leicht machen, die großen Sprachmodelle von Google zu nutzen und darauf aufzubauen. Was ist neu in Google Cloud

Erfahren Sie, wie Sie mit Google Cloud und generativer KI schneller und effizienter entwickeln können.

Das vollständige Programm findet ihr auf dieser Seite.