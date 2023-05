Geleaktes Google-Dokument zur Künstlichen Intelligenz: Google ist chancenlos und OpenAI irrelevant

Google hat mit der Künstlichen Intelligenz rund um den KI-ChatBot Bard nicht nur große Pläne, sondern auch einen hohen Erfolgsdruck. Denn die KI betrifft sogar recht kurzfristig nahezu alle Bereiche, in denen Google aktiv ist – allen voran die Informationsbeschaffung. In einem jetzt geleakten internen Dokument kommt man allerdings zu dem Schluss, dass weder Google noch OpenAI oder Microsoft eine Chance haben.



Google galt jahrelang als KI-Vorreiter, doch man hat es offenbar versäumt, diese in generativer und deutlich sichtbarer Form in Produkte zu verpacken. Diesen Makel wird man durch eine wahre Produktflut in den nächsten Wochen und Monaten „beheben“, aber dennoch ist man wohl chancenlos. Ein geleaktes Dokument beschreibt recht umfangreich aus der Sicht einiger Googler, warum das Unternehmen im KI-Bereich keine Chance hat. Die „Schuld“ sieht man in Open Source, dem man sich sehr schnell verschreiben sollte.

Konkret heißt es, dass die Open Source-Entwicklung rund um die KI extrem große Fortschritte mit deutlich geringerem Aufwand macht. Die Lernkurve ist deutlich steiler und Googles Ansatz wohl nicht ausreichend. Es wird vorgeschlagen, dass das Unternehmen nicht auf die Konkurrenz blicken oder Open Source gar bekämpfen, sondern sich an die Spitze der Entwicklung setzen sollte – wie auch immer das aussehen soll. Das erinnert ein wenig daran, wie Microsoft sich damals von Open Source bedroht fühlte. Geschadet hat es dem Unternehmen und auch der Verbreitung von Windows und Office dennoch bekanntlich nicht.

Aber nicht nur Google steht auf verlorenem Posten, sondern auch Konkurrent OpenAI und somit auch Microsoft. OpenAI bezeichnet man mittelfristig sogar als irrelevant. Es sind heiße Zeiten, denen wir und die Tech-Branche da entgegenblicken. Wie sehr sich der Markt und die gesamten Machtverhältnisse im IT-Bereich verschieben werden, bleibt abzuwarten.

» Das geleakte Dokument

