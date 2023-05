GMail: Plötzlich Werbeanzeigen im Posteingang? Nutzer berichten von Anzeigen zwischen E-Mails (Screenshots)

Google bietet die Nutzung von GMail seit jeher vollkommen kostenlos an – seit mittlerweile über 19 Jahren. Natürlich verschlingt der Betrieb der Plattform Unsummen und muss zumindest anteilig finanziert werden, was man offenbar in Zukunft verstärkt über Werbeanzeigen tun möchte. Jetzt berichten zahlreiche Nutzer davon, dass GMail plötzlich deutlich mehr Werbung zeigt. Selbst im Posteingang sollen Werbeanzeigen getestet werden.



Eine Reihe von Google-Produkten finanzieren sich über Werbeanzeigen, was in der Websuche, bei Maps, in der Bildersuche oder bei YouTube akzeptabel ist. Doch wenn die Werbeanzeigen zwischen den eigenen Inhalten innerhalb der Organisations-Apps angezeigt werden, hört es bei vielen Nutzern auf – aber genau das testet das GMail-Team jetzt offenbar. Zahlreiche Nutzer berichten von Werbeanzeigen direkt im Posteingang, sogar zwischen den einzelnen Mails. Diese sehen aus wie normale Konversationen und unterscheiden sich nur durch das „AD“ von einer normalen E-Mail. Kurios: Selbst der Stern zum favorisieren der E-Mail/Werbung ist vorhanden.

Schaut euch einmal die folgenden Beispiele an, die nur einen Bruchteil der Berichte abbilden, die bei Twitter, Reddit und zahlreichen anderen Plattformen veröffentlicht wurden. Es scheint, dass der Testlauf seit etwa zwei Tagen aktiv ist. Die Platzierung der Anzeigen erfolgt sowohl am Desktop bzw. in der Browserversion als auch in der Smartphone-App. Am Smartphone ist das „Ad“ aus Platzgründen deutlicher zu sehen, aber dennoch dürfte es damit wohl sehr viele versehentliche Klicks geben. Etwas, das Google als Werbenetzwerkbetreiber selbst als eigentlich nicht noch fördern sollte.

















Ich denke, dass sich Google mit dieser Umsetzung keinen Gefallen tut. Die Nutzer werden Sturm laufen und man wird dieses Experiment ohnehin nicht ausrollen. Wenn GMail mehr monetarisiert werden muss, sollte man vielleicht wieder auf eine Seitenleiste neben den E-Mails setzen, EINE Zeile über der Mail-Auflistung oder an anderen Stellen, die keinen echten Inhalt vorgaukeln. Beachtet bitte, dass es zwar zahlreiche Berichte gibt, aber es dennoch nur ein sehr kleiner Testlauf sein könnte. Denn ein paar Tausend betroffene Nutzer bei mehreren Milliarden Nutzerkonten ist praktisch „nichts“.

