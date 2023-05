Android: Google bringt KI-ChatBot Bard als Widget auf den Homescreen – exklusiv für Pixel-Nutzer (Teardown)

Die Künstliche Intelligenz rund um den KI-ChatBot Bard soll in den nächsten Monaten in vielen Google-Produkten einziehen, wobei es aber offenbar längst nicht bei der Websuche oder den Workspace-Apps endet. Denn ein Teardown hat jetzt ergeben, dass Google den ChatBot per Widget auf den Android-Homescreen bringen wird. Vorerst allerdings nur für Nutzer der Pixel-Smartphones, die damit baldigen Zugang erhalten sollten.



Google wird Bard in die Websuche und in die Workspace-Apps integrieren, das ist längst bekannt. Aber natürlich soll der Bot nicht auf das Web begrenzt werden, sondern auch auf dem Smartphone eine wichtige Rolle einnehmen. Kurioserweise ist das genau der Gegensatz der Assistant-Strategie, der nie wirklich auf dem Desktop bzw. im Browser ankam. Ein Teardown hat jetzt ergeben, dass Bard schon bald mit mindestens einem Widget auf den Android-Homescreen kommen soll.

Welche Möglichkeiten Bard dort bieten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Laut den Code-Fragmenten ist es wohl so, dass dieser mehr als nur ein Suchfeld bieten soll und somit über einzelne Anfragen hinausgeht. Vielleicht wird es pro-aktive Informationen geben, wobei man dann natürlich die Sinnfrage nach dem ‚auf einen Blick‘-Widget stellen kann. Unklar ist auch noch, ob es eine Integration in das Google Suchleisten-Widget geben wird, oder Bard eigenständig agiert. Wäre letztes der Fall, gäbe es vielleicht schon bald drei standardmäßige Google-Widgets: Suchleiste, auf einen Blick und Bard.

Die Detail sind noch sehr rar, aber es zeichnet sich bereits ab, dass das Ganze zu Beginn Pixel-exklusiv sein wird. Das ist nicht ganz überraschend, denn Bard ist nach wie vor in einer eingeschränkten Testphase. Gut möglich, dass man schon bald alle Pixel-Nutzer für Bard freischaltet und dies eines der Kernfeatures der nächsten Smartphone-Generationen wird. Nächste Woche erfahren wir wahrscheinlich mehr.

[9to5Google]