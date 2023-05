Pixel Fold: Das ist Googles erstes faltbares Smartphone – neuer Leak zeigt das Foldable in voller Pracht (Galerie)

Nächste Woche Mittwoch ist es endlich soweit: Google wird unter anderem das faltbare Smartphone Pixel Fold vorstellen, das nach langen Unsicherheiten und vielen Fragezeichen in den letzten Wochen mehrfach geleakt wurde. Erst vor wenigen Tagen konnten wir das Smartphone von Außen betrachten und jetzt wurde ein offizielles Pressebild von der Innenseite des Geräts mit aufgeklapptem Display geleakt.



Das Pixel Fold ist Googles diesjähriger Einstieg in eine neue Produkt-Kategorie und wurde schon zwei bis drei Jahre lang erwartet – und genauso oft verschoben. Doch an der Präsentation in der nächsten Woche, mutmaßlich am 10. Mai, ist jetzt nicht mehr zu rütteln und längst kennen wir die wichtigsten Details des faltbaren Smartphones. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel Fold gezeigt und jetzt können wir das Gerät in voller Pracht betrachten.

Nachdem vor wenigen Tagen zwei Pressebilder von den äußeren Seiten geleakt wurden (siehe unten), bekommen wir jetzt die Innenseite zu sehen. Es handelt sich bei dem Bild um das offizielle Pressebild von Googles Marketing, wie man das Gerät gerne von dieser Ansicht präsentiert hätte. Natürlich ist das Bild „perfekt“ und zeigt keine Spur von einer möglichen Displayfalte. Deutlich zu sehen ist die doch recht große Umrandung rund um das Display, was in diesem Tablet-artigen Modus aber eher positiv als negativ zu sehen ist. An der Oberseite nutzt man den Platz, um eine Kamera unterzubringen und somit das Display ohne Kameraloch umzusetzen.

Außerdem sehen wir Andeutungen des Scharniers sowie die beiden Gerätehälften, die auseinandergeklappt wurden. Rein technisch erfahren wir nichts Neues, sehen aber auch erstmals den Android-Homescreen in Googles Variante auf einem Foldable. Natürlich orientiert man sich dabei mehr an Tablets als an Smartphones, denn das Display ist nun einmal deutlich breiter als bei einem Telefon.









Wir erwarten die Präsentation des Pixel Fold für den 10. Mai und den Verkaufsstart rund um den 27. Juni. Der Preis soll irgendwo zwischen 1799 und 1919 Dollar liegen, wobei noch keine exakten Europreise bekannt sind und hinter den Gerätevarianten steht noch ein leichtes Fragezeichen. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel und hoffentlich wissen wir spätestens nächste Woche Mittwoch, wann das Gerät erscheint, OB es in Deutschland erscheint und wie viel Google dafür haben möchte.

