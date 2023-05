Pixel Launcher: Das ‚auf einen Blick‘-Widget soll Nutzer vor zu lauter Umgebung warnen – Hörschäden drohen

Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher kann die Nutzer über eine ganze Reihe von Ereignissen oder Situationen direkt auf dem Homescreen benachrichtigen, wobei man bisher in puncto Datenquellen eine klare Linie verfolgt hat. Jetzt wurde im Rahmen eines Teardowns entdeckt, dass das Widget schon bald vor einer zu lauten Umgebung warnen kann, wenn die Lautstärke bei dauerhaftem Konsum hörschädigend werden könnte.



Das ‚auf einen Blick‘-Widget informiert Nutzer über das Wetter, die Verkehrslage, Termine und ähnlichen Dingen – bald auch auf der Pixel Watch. Alle Benachrichtigungen hatten bisher gemein, dass sie auf recht statischen Datenquelle basieren. Eine neue Kategorie könnte nun Live-Informationen einführen, die sich auf ein unmittelbares Geschehen beziehen. Ein Teardown der App hat eine „loud sound-Warnung“ hervorgebracht, die die Nutzer mehr oder weniger gesundheitlich beschützen soll.

Geht die Lautstärke der Umgebung des Nutzers über ein gewisses Level hinaus, kann das Widget in Zukunft davor warnen und vielleicht auch darauf hinweisen, dass das längere Verweilen an diesem Ort zu Hörschäden führen kann. Was man von der Lautstärkeeinstellung und Kopfhörern schon seit längerer Zeit kennt, kommt dann auch für die per Smartphone-Mikro erfasste Umgebung. Ob man so etwas wirklich benötigt und nicht selbst bemerkt, wenn man sich in einer lauten Umgebung befindet, sei mal dahingestellt. Dennoch sicherlich nicht schlecht, dass man die Menschen ein wenig darauf sensibilisiert.

Ein Rollout ist bisher noch nicht absehbar, vielleicht ist das schon eine Funktion für das nächste Pixel Feature Drop, das wir für Anfang Juni erwarten.

