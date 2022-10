Pixel Update: Pixel 7-Smartphones unter der Lupe, neue Infos zu Pixel Ultra, Pixel 7a & Pixel Tablet-Optimierung

Eine weitere starke Pixel-Woche ist vergangen, in der wir viel Neues über die bereits am Markt befindlichen Produkte erfahren konnten, aber auch schon Ausblicke auf kommende Geräte erhalten haben. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google eine immer größere Bedeutung haben – das hat man erst in dieser Woche erneut unterstrichen.



Die neuen Pixel-Produkte sind seit mehr als zwei Wochen auf dem Markt und auch die ersten Testrunden haben wir schon hinter uns, aber dennoch hielt auch diese Woche wieder jede Menge Neuigkeiten rund um die Pixel 7-Smartphones, die Pixel Watch und weitere Produkte bereit. Es gab Updates, Ausblicke auf die Zukunft, wir haben neue Informationen zum Pixel Tablet und Pixel Ultra erfahren und selbst Pixel 8 sowie Pixel 7a sind schon aufgetaucht. Dass Google die Relevanz der Pixel-Reihe erneut unterstrichen hat, verstärkt es noch. Hier fassen wir alles noch einmal schnell und übersichtlich zusammen. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Ultra / Pixel Mini

Schon seit Jahren wird über ein Pixel Ultra spekuliert und immer wieder hat es sich als Hoax oder falsche Fährte erwiesen. In diesem Jahr kommen noch die Spekulationen über ein Pixel Mini dazu und mittlerweile glauben wir zu wissen, dass es sich dabei um ein- und dasselbe Gerät handelt. Wir haben euch alle bisher bekannten Infos zu den beiden / zum einen Smartphone zusammengefasst, über das wir bereits überraschend viel wissen.

Das sind die neuen Pixel Watch-Apps

Die Pixel Watch bringt eine ganze Reihe neuer Android-Apps, die fast alle nur exklusiv für die Pixel Watch angeboten werden. Darunter die Companion-App, aber auch Anwendungen für System Updates, eine für die Wear OS-Oberfläche und sogar eine eigene Sammel-App für die Pixel Watch Faces. Wir stellen euch alle Apps ausführlich vor.

Pixel Wallpaper Download

Es gibt schon wieder neue Wallpaper für die Pixel-Smartphones, diesmal im Rahmen der Curated Culture-Hintergrundbilder. Im Oktober dreht sich alles um das Thema Mental Health, das sich auch auf den Bildern zeigt. Wir bieten euch alle Wallpaper wie gewohnt zur Ansicht und zum Download an.

Pixel 7-Smartphones unter der Lupe

Die Pixel 7-Smartphones wurden von zahlreichen Testern unter die Lupe genommen, wobei es nicht nur die allgemeinen Reviews gibt. Einige haben ihre Spezialgebiete und haben sowohl die Kamera als auch das Display auseinandergenommen und viele Informationen veröffentlicht. Im Rahmen dessen konnten Googles neue Smartphones mehrere Top5-Platzierungen erreichen. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Tests, die überzeugende Ergebnisse liefern.

Pixel Watch – so lange gibt es Updates

Die brandneue Pixel Watch ist da und wird direkt von Google mit Updates versorgt. Aber wie lange wird es Updates geben, wie lange darf man damit rechnen und welche Struktur werden sie haben? Wir fassen euch das alles übersichtlich zusammen. Bis Ende 2025 wird man Freude mit der ersten Generation haben und im Idealfall 36 Sicherheitsupdates sowie 9 Pixel Feature Drops erhalten.

Pixel 7a-Familie kommt

Das Pixel 7a ist eigentlich noch mehr als ein halbes Jahr entfernt, aber dennoch hat Amazon schon jetzt ein vielleicht später sehr wichtiges Detail geleakt: Der Onlinehändler spricht von einer Pixel 7a-Familie. Wird es also wieder ein Pixel 7a XL geben? Werden Pixel Ultra oder Pixel Mini Teil der Pixel 7a-Familie sein oder kommt da noch mehr? Hier findet ihr alle Informationen und Einordnungen.

Pixel Watch-Ladegerät lädt Pixel Buds Pro

Das ist eine Überraschung, wenn auch nicht aus technischer Sicht: Das Ladegerät der Pixel Watch kann tatsächlich die Pixel Buds Pro aufladen, wenn sich diese im Case befinden. Das kann sehr praktisch sein und ihr könnt es euch damit ersparen, ein Ladekabel für die smarten Kopfhörer einzupacken. Wie das genau funktioniert und durch welchen Zufall der herausgefunden wurde, könnt ihr im folgenden Artikel ausführlich nachlesen.

Neue Tablet-Oberflächen für das Pixel Tablet

Das Pixel Tablet bringt nicht nur jede Menge Android-Anpassungen mit, sondern auch die Google-Apps werden auf die größeren Displays vorbereitet. In den letzten Tagen waren das die Notizen-App Google Keep, die sogar in die Taskleiste kommt, sowie der Google Assistant und der Google Discover-Feed. Schaut euch die Screenshots und Aufnahmen an, die wir für euch in den Artikeln bereithalten.

Pixel 7-Smartphones mit Kameraproblem?

Gerade erst haben die Pixel 7-Smartphones den Titel der weltbesten Smartphone-Kamera eingeheimst und schon gibt es ein „Problem“. Ein Profi-Fotograf spricht darüber, dass die Kameraleiste aus einem völlig falschen Material gemacht ist und die schönen Effekte zunichte macht. Was damit genau gemeint ist, findet ihr im folgenden Artikel. Ob das wirklich ein Problem oder nur Meckern auf höchstem Niveau ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Pixel-Smartphones sind Fokusprodukte, aber verkaufen sich noch nicht überragend

Google hat die jüngsten Quartalszahlen vorgelegt und diese sahen erstmals nicht ganz so rosig aus. Um die Pixel-Serie muss man sich aber dennoch keine Sorgen machen, denn laut CEO Sundar Pichai sind es Fokus-Produkte, die sich in den letzten Monaten sehr gut verkauft haben sollen. Auffällig ist allerdings, dass er diesmal nicht von Verkaufsrekorden spricht…

Pixel 8-Smartphones mit Ultraschall-Fingerabdruckscanner

Auch das Pixel 8 wird auf einen im Display integrierten Fingerabdruckscanner setzen, das ist nicht wirklich überraschend. Überraschend ist aber, dass Google weiter aufrüstet und diesmal wohl auf eine Ultraschall-Variante setzt, so wie sie unter anderem im Samsung Galaxy S22 Ultra verbaut ist. Diese verspricht eine höhere Erkennungsqualität und Zuverlässigkeit.

Google System Update für die Pixel 7-Smartphones

Endlich sind die Pixel 7-Smartphones auf dem neuesten Stand: Denn das jüngste Google System Update wurde auch für die neuen Flaggschiffe ausgerollt und aktualisiert diese von Juli auf Oktober. So darf es natürlich gerne weitergehen und wir können nur hoffen, dass es mit dieser Generation keine nennenswerten Update-Probleme geben wird.

Pixel 7 mit starker Aktionen bestellen

Google hat die Vorbestelleraktion für das Pixel 7 kürzlich verlängert – und zwar nur noch bis zum 31. Oktober. Kauft ihr euch bis einschließlich Montag ein Pixel 7, dann erhaltet ihr die Pixel Buds Pro Gratis dazu. Einfach bestellen, Rechnung einreichen und innerhalb weniger Wochen sollten die smarten Kopfhörer bei euch sein. Die Pixel 7 Pro-Aktion sowie die Pixel Watch-Aktion wurden leider nicht verlängert. Alle Infos zur verlängerten Aktion findet ihr in diesem Artikel.

