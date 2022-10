Pixel Watch: So lange wird Google die Smartwatch mit Updates versorgen & Pixel Feature Drops für Wear OS

Google hat die erste Pixel Watch auf den Markt gebracht und damit den lange erwarteten Einstieg in den Smartwatch-Markt vollzogen. Viele Beobachter haben sich vorab gefragt, wie Google den Smartwatch-Markt voranbringen will und mittlerweile wissen wir, wie es rund um die Software-Updates aussieht – leider eher enttäuschend. Mehr als drei große Betriebssystem-Updates sind auch bei Smartwatches wohl nicht drin.



Updates sind bei Android-Smartphones ein heikles Thema und leider hat sich diese Thematik auch auf die Ableger, wie etwa die Smartwatches, übertragen. In den letzten zwei Jahren haben sich weder die Hersteller noch Google mit Ruhm bekleckert, denn Updates waren praktisch nicht existent. Was aber auch daran lag, dass Google selbst die eigenen Partner wohl nicht ausreichend bis gar nicht über Wear OS 3 informiert hat. Wie dem auch sei, jetzt ist die Pixel Watch da und wir wollen sehen, was man besser machen könnte, schlussendlich aber nicht tut.

Google Pixel Watches erhalten regelmäßig Softwareupdates, u. a. mit verbesserter Sicherheit, neuen Funktionen, Betriebssystemupdates und Fehlerkorrekturen. Softwareupdates umfassen Sicherheitsupdates für Google Pixel Watch sowie Feature Drops und andere Softwareupdates.

Drei Jahre Software-Updates

Auf einer neuen Support-Seite hat Google bereits verraten, dass die Pixel Watch bis Oktober 2025 mit Updates versorgt wird – also genau drei Jahre. Das gilt sowohl für Betriebssystem-Updates als auch für die auf den Smartwatches noch nicht so breit ausgeprägten Sicherheitsupdates oder Bugfixes. Hoffnungen, dass man die Updates länger anbietet als bei den Smartphones oder das gesamte Pixel-Ökosystem einmal auf vier oder gar fünf Jahre anhebt, zerschlagen sich damit erneut.

Das ist etwas enttäuschend, aber vielleicht können wir uns daran klammern, dass man von „mindestens“ spricht und diesen Zeitraum jederzeit verlängern kann. Wie lange die aktuellen Pixel-Smartphones noch mit Updates versorgt werden, haben wir euch gerade erst in diesem Artikel gezeigt.









Jedes Jahr ein neues Wear OS

Ab sofort soll es jedes Jahr eine neue Wear OS-Version geben, so wie man das schon von Android kennt. Man wird also eine Regelmäßigkeit hereinbringen und will mit neuen Smartphone-Funktionen mithalten. Das spricht dafür, dass ein neues Wear OS jährlich erst nach einem neuen Smartphone-Android veröffentlicht wird. Weil Google die Pixel Watch bis Oktober 2025 mit Updates versorgen möchte, sollte diese daher nur zwei bis drei Betriebssystem-Updates erhalten.

Pixel Feature Drops

Zusätzlich zu den jährlichen Updates soll es auch Quartalsweise Aktualisierungen geben. Kilburn spricht es zwar nicht aus, aber dabei dürfte es sich wohl um Feature Drop Updates handeln. Dieses Konzept verfolgt Google bei den Pixel-Smartphones schon seit knapp drei Jahren und auch für Android hat man erst kürzlich das Feature Drop-Konzept umgesetzt. Das spricht dafür, dass es schon im Dezember dieses Jahres auch für Smartwatch-Nutzer spannend werden kann.

—

Noch mehr Informationen zur neuen Update-Situation rund um Wear OS findet ihr in diesem Artikel. Bezogen auf die Pixel Watch war das schon alles Informationen, denn Google lässt sich da nicht weiter in die Karten blicken. Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass man sich das mit den drei Jahren gut überlegt hat und bisher lässt sich noch nicht sagen, ob die Hardware nach drei Jahren überhaupt noch zufriedenstellend nutzbar ist. Denn Google hat bekanntlich nicht die allerneuesten Komponenten verbaut, auch wenn man diese in der Preisgestaltung gefühlt berechnet.

» Pixel 7: Smartphone jetzt noch bestellen und Gratis Pixel Buds Pro erhalten – Googles starke Aktion läuft weiter

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Googles neue Smartphones unter der Lupe – gute Ergebnisse für Display, Kamera & Selfies

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!