Überraschung: Das meistverkaufte Pixel-Smartphones ist… nicht das Pixel 6 – interessante Verkaufszahlen

Google hat seit dem Start der Pixel-Smartphones im Jahr 2016 knapp 20 verschiedene Modelle auf den Markt gebracht und die Serie innerhalb dieser sechs Jahre an vielen Fronten weiterentwickelt. Aber mit welcher Pixel-Generation konnte man bisher die größten Erfolge einfahren und welche lag im Vergleich zu den anderen Geräten wie Blei in den Regalen? Eine neue Statistik verrät es uns und kommt zu einem völlig anderen Ergebnis, als es viele erwartet hätten.



Glaubt man jüngsten Statistiken, dann hat Google bisher weniger als 30 Millionen Pixel-Smartphones verkauft, was sich durch den großen Schritt hin zu den Pixel 6-Smartphones und mit der nachfolgenden Pixel 7-Generation aber geändert haben dürfte. Zumindest dachten wir das bisher. Gefühlt kamen die Pixel 6-Smartphones sehr gut an, haben Google drei Mal nacheinander in die Top5 der größten US-Hersteller gespült und auch Google selbst sprach mehrfach davon, dass die sechste Generation die „am schnellsten verkauften Pixel-Smartphones“ sind.

Doch jetzt haben Marktforscher von IDC eine Statistik veröffentlicht, die ein ganz anderes Bild zeichnet. Laut dem kommen die Pixel 6-Smartphones nur auf den vierten Platz (!). Nur das Pixel 5 und die erste Pixel-Generation haben sich schlecht verkauft. Das gilt zumindest für die gesamte Laufzeit bis heute. Betrachten wir nur die ersten sechs Monate, kommen die Pixel 6-Smartphones immerhin auf den zweiten Platz hinter dem Pixel 3.

Was man dazu beachten sollte ist, dass diese Zahlen nicht nur ein Gerät umfassen, sondern die gesamte Generation. Pixel 3 steht also für Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a und Pixel 3a XL. Das relativiert die ganze Sache schon wieder, denn das Pixel 6a hatte bisher noch nicht die Chance, in dieser Statistik den großen Unterschied zu machen.









Während die erste und zweite Generation noch ohne Budget-Ableger auskommen mussten, war das bei der dritten, vierten und fünften Generation anders. Tatsächlich dürfte es bei der dritten Generation hauptsächlich das Pixel 3a sein, das hier für Rekorde sorgt. Denn das Pixel 3 hat sich in den ersten Monaten so schlecht verkauft, dass Google das Pixel 3a schon frühzeitig quasi nebenbei bei der Verkündung der damaligen Quartalszahlen ankündigen musste, um die Aktionäre zu beruhigen und auf die großen Hoffnungen zu verweisen.

So betrachtet muss man sagen, dass das Pixel 4 der größte Flop ist, denn es hat sich sehr viel schlechter als die dritte Generation verkauft, trotz Pixel 4a und Pixel 4a 5G-Ableger. Beim Pixel 5 haben wir das Problem, dass es in sehr unruhigen Zeiten (beginnende Pandemie und Chipmangel) auf den Markt kam und zusätzlich das Pixel 5a nur in den USA und Japan auf den Markt kam. Spannend wird eine solche Statistik in einem Jahr sein, wenn das Pixel 6a voll hereinzählt und auch das Pixel 7 und vielleicht Pixel 7a enthalten sind.

