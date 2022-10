Pixel-Smartphones: Verkaufszahlen sehen nicht gut aus – Google ist wohl weit hinter eigenen Erwartungen

Google hat vor mittlerweile sechs Jahren mit dem Start der Pixel-Smartphones einen neuen und sehr ernsthaften Anlauf genommen, der gerade erst durch die neuen Pixel 7-Smartphones in die siebte Generation gebracht wurde. Über Verkaufszahlen spricht man nicht, doch Marktforscher wollen jetzt herausgefunden haben, dass Google auch nach sechs Jahren noch sehr bescheiden unterwegs ist.



Nach mehreren Jahren mehr oder weniger populärer Nexus-Smartphones, die man gemeinsam mit anderen Herstellern produziert hat, hat Google im Oktober 2016 den Neustart mit den Pixel-Smartphones gewagt. Das kam grundsätzlich sehr gut an und die Geräte haben sicherlich ihre Fanbasis, aber der womöglich erhoffte Erfolg blieb bisher offenbar aus. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass die Verkaufszahlen in bescheidenen Bereichen liegen und mit der dritten und vierten Generation sogar gesunken sind. Damals hieß es sogar, dass nur der Erfolg des Pixel 3a als erster Budget-Ableger das Überleben der Smartphone-Reihe gesichert hat.

Fakten abseits der Marktforscher-Glaskugeln gibt es kaum, doch dass sich Google verstärkt auf die Budget-Smartphones konzentriert und die Preise der Pixel-Smartphones über die Jahre betrachtet und relativiert gesunken sind, lässt diese Annahme bestätigen. Googles Ziel, eines Tages zu den großen Smartphone-Herstellern zu gehören – das man durch die Blume gesagt schon mehrfach formuliert hat – scheint aber noch in weiter Ferne zu liegen.

Neue Zahlen von IDC sollen belegen, dass das Unternehmen von der ersten bis zur sechsten Generation gerade einmal 27,6 Millionen Smartphones verkauft hat. Das ist keine ganz kleine Zahl, aber wenn man bedenkt, wie viele Smartphones Google bisher unter der Pixel-Marke herausgebracht hat, ist das auch kein beeindruckender Wert. Ganz im Gegenteil.









Solche Zahlen werden erst im Vergleich greifbar: Während Google in sechs Jahren nur 27,6 Millionen Smartphones verkauft hat, hat allein Samsung nur im Jahr 2021 das Zehnfache verkauft. Natürlich ist Samsung eine völlig andere Hausnummer, aber nach Milchmädchenrechnung verkauft Samsung 60x mehr Smartphones als Google. Dabei muss man allerdings einiges beachten: Google hat längst nicht so viele Modelle am Markt wie Samsung, erst seit dem Pixel 6 ist man gefühlt stark aufgestellt (die sechste Generation ist die mit Abstand meistverkaufte Google-Smartphone-Generation) und Google ist auch nur in wenigen Ländern aktiv. Während Samsung seine Smartphones überall verkauft, sind es bei Google nur ausgewählte Märkte.

Dennoch sind die Zahlen nicht gut. Rechnen wir alle Smartphones zusammen, hat Google bisher (ohne Pixel 7 und Pixel 7 Pro) 17 Pixel-Smartphones auf den Markt gebracht. Das macht dann nur noch 1,6 Millionen verkaufte Einheiten pro Modell. Für Google-Verhältnisse ist das kein Erfolg. Glaubt man Gerüchten, dann hat Google bis zum Frühjahr zehn Millionen Pixel 6 verkauft. Ziehen wir das ab, bleiben für alles davor 17,6 Millionen Smartphones auf 15 Modelle. Und dann sind es nur noch 1,17 Millionen verkauften Einheiten pro Modell.

Aber wir wollen nicht zurückblicken, denn wenn Google erst mit dem Pixel 6 und dem brandneuen Pixel 7 die Verkaufszahlen in die Höhe schießen lässt, ist man auf dem richtigen Weg. Aber dazu muss man das starke Pixel 6-Niveau erst einmal halten…

