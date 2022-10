Pixel Watch & Pixel Buds Pro: Die smarten Kopfhörer lassen sich per Pixel Watch-Ladegerät aufladen (Video)

Seit wenigen Tagen ist die Pixel Watch offiziell im Handel erhältlich und viele Nutzer mussten feststellen, dass sich die Smartwatch leider nicht über das Smartphone aufladen lässt. Überraschenderweise funktioniert es mit einem anderen Pixel-Produkt aber andersherum: Die Pixel Buds Pro lassen sich kabellos mit der Ladestation der Pixel Watch aufladen. Das kann Platz und Gepäck sparen.



Kurz nach dem Verkaufsstart der Pixel Watch ging das Gerücht um, dass sich die Smartwatch per Reverse Charging über ein Pixel-Smartphone aufladen lässt. „Bewiesen“ wurde das durch Videomaterial, aber tatsächlich ist es ein Irrtum, denn die Pixel Watch lässt sich nicht per Smartphone aufladen. Umgekehrt ist es allerdings möglich, wie jetzt zufällig herausgefunden wurde, dass sich die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro über die Pixel Watch Ladestation aufladen lassen. Schaut euch das folgende Video an.

Die Pixel Buds oder Pixel Buds Pro (mit a geht es nicht) können einfach mitsamt Case auf die Ladestation der Pixel Watch gelegt werden und werden anschließend kabellos aufgeladen. Diesmal handelt es sich dabei nicht um eine Täuschung, denn die Kopfhörer werden tatsächlich aufgeladen. Technisch gesehen ist das keine Überraschung, dennoch ist es eine Funktion, die von Google nirgendwo erwähnt wird, obwohl sie die Zusammengehörigkeit der Pixel-Familie stärkt. Genau das, was Google eigentlich erreichen möchte.

Die Ladestationen sind zwar nicht groß, wer aber auf dem Schreibtisch oder im Gepäck Platz sparen möchte, kann ab sofort nur noch das Pixel Watch-Ladegerät mitnehmen, und damit sowohl Smartwatch als auch Kopfhörer aufladen. Es braucht kein zusätzliches Kabel oder externe Ladestation. Das will allerdings gut getimet sein, denn es funktioniert nicht gleichzeitig.

