Wear OS: Google bringt umfangreiches Cloud Backup – Apps, Watch Faces, Tiles und mehr sichern (Teardown)

Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber erst durch den eigenen Einstieg mit der Pixel Watch sind Googles Bemühungen zu spüren. In Kürze dürfte Wear OS ein recht umfassendes Backup-System erhalten, das die wichtigsten Einstellungen in der Cloud speicher. Der Umstieg sollte damit so einfach sein, wie auf dem Smartphone.



Smartphone-Nutzer sind es seit langer Zeit gewohnt, dass viele Einstellungen mit der Cloud synchronisiert werden und somit jederzeit wiederhergestellt werden können. Dazu gehören die installierten Apps, Android-Einstellungen, vereinzelt App-Einstellungen und natürlich eine Reihe von Inhalten. Smartwatch-Nutzer konnten das bisher nicht behaupten, denn der Smartwatch-Wechsel oder ein Reset erforderten bisher eine völlige Neueinrichtung.

Das soll sich ändern, denn ein Teardown hat nun eindeutige Hinweise auf eine umfassende Backup-Funktion hervorgebracht. Konkret sollen „App-Daten“, „Geräte-Einstellungen“, „Watch Faces“ und „Tiles“ synchronisiert werden – und das ist dann schon fast alles, was man überhaupt synchronisieren kann. Im besten Fall sollten sich also die installierten Apps wiederherstellen lassen, die Einstellungen wiederherstellen lassen und auch die Watch Faces und eingerichteten Tiles sollten nach dem Reset oder Wechsel wieder so aussehen wie vorher. Das Backup geschieht wie gewohnt, wenn das Gerät geladen wird und mit WLAN verbunden ist.

Die Informationen zu dieser Funktion finden sich in den Play Services 22.42.12. Es könnte daher recht schnell ausgerollt oder zumindest mit den ersten Nutzern getestet werden. Ich gehe von einem Pixel Watch Feature Drop im Dezember aus. Unklar bleibt noch, ob das für alle Wear OS-Geräte oder nur die Pixel Watch angeboten werden wird.

