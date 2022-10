Pixel Ultra & Pixel Mini: Googles ‚drittes Pixel‘ bringt wohl endlich die lang gewünschte Smartphone-Konfiguration

Seit langer Zeit wird darüber spekuliert, dass Google Anfang des kommenden Jahres mindestens ein weiteres Smartphone auf den Markt bringen wird, wobei immer wieder die Bezeichnungen Pixel Ultra und Pixel Mini fallen. Mittlerweile glauben wir zu wissen, dass es sich dabei nicht um zwei, sondern nur ein einziges Gerät handelt. Ein Mix aus beiden Modellen ist wohl der einzig richtige Weg und hätte großes Potenzial.



Die Gerüchte rund um ein Pixel Ultra sind fast so alt wie die Pixel-Serie selbst, denn schon seit der Leak-Phase zur zweiten Generation wird über das dritte Pixel spekuliert – das aber niemals auf den Markt kam. Doch mit dem Wachstum der Pixel-Serie wird auch dieses Gerät immer wahrscheinlicher und derzeit stehen die Chancen sehr gut, dass schon Anfang 2023 der nächste Smartphone-Ableger aus dem Hause Google auf den Markt kommt.

Wir haben euch erst gestern alle Infos zum Pixel Ultra, die schon so umfangreich zur Verfügung stehen, dass die Existenz des Geräts kaum noch angezweifelt werden kann. Natürlich könnte man es sehr weit entwickeln und dann doch nicht auf den Markt bringen, aber man kann es als Fakt betrachten, dass Google-intern fleißig daran gebastelt wird. Möglicherweise wird das kommende Smartphone eine andere Bezeichnung tragen, aber ich halte „Pixel Ultra“ tatsächlich für eine sehr passende Bezeichnung.

Doch Google wird sicherlich nicht in die Xiaomi-Rolle verfallen und einfach nur blind Smartphones auf den Markt werfen, sondern ein Konzept verfolgen, das sich klar von der großen Serie und der a-Serie abtrennt. Und genau hier kommt der erwartete Mix mit dem Pixel Mini ins Spiel, der erst vor wenigen Tagen von vielen Beobachtern (auch von mir) realisiert wurde. Es ist ein- und dasselbe Gerät, was in dieser Konstellation erst einmal merkwürdig klingt, aber sehr viel Sinn ergibt.

Pixel Ultra = Pixel Mini

Die Bezeichnung „Ultra“ lässt natürlich großes erwarten, und tatsächlich dürfte Google starke Komponenten verbauen und das Smartphone auf den neuesten Stand der Technik bringen. Und auch wenn man es zuerst implizieren würde, müssen große Erwartungen und starke Komponenten nicht gleich bedeuten, dass ein großes Display verbaut ist. Denn wo will man noch hin? Standard-Smartphones haben heute sehr große Displays. Sie stehen kleinen Tablets kaum noch in etwas nach und dann sind da ja auch noch die Foldables, die die Zentimeter dazwischen besetzen sollen.

Stattdessen könnte Google der erste Hersteller sein, der die Bezeichnung „Ultra“ für ein kleineres Gerät verwendet. Extrem starke Komponenten, aber kleines Display und dementsprechend muss auch der Akku nicht an der Obergrenze kratzen. „Klein“ ist natürlich relativ, aber wenn man zu einer handlichen Größe zwischen 5 bis 6 Zoll zurückkehrt, könnte das viele Nutzer begeistern. Die Rufe nach einem starken Smartphone mit einem solchen Display werden Hersteller-übergreifend immer lauter, aber kaum einer bedient diese in der Theorie stark wachsende Nische.

Das perfekte Smartphone

Ich wiederhole immer wieder gerne die vor einigen Monaten durch die Medien gegangene Forderung nach einem perfekten Smartphone, die vom Pebble-Gründer medienwirksam ausgesprochen wurden. Das erhoffte Pixel Ultra erfüllt all diese Kriterien und ich würde es nicht ausschließen, dass der Pebble-Gründer von Google vorgeschickt wurde, um die Reaktionen zu testen. Virale Marktforschung. Dazu muss man wissen, dass Pebble von Fitbit übernommen wurde und Fitbit heute zu Google gehört. Es wäre nicht überraschend, wenn man da noch beste Kontakte hat.

Auf einer eigens eingerichteten Webseite smallandroidphone.com hat er eine ganze Liste an Vorschlägen für die perfekten Spezifikationen. Dabei bezieht er sich immer wieder auf das iPhone Mini, das er gerne in der Android-Welt sehen würde. Weil Google mittlerweile Apple als Hauptrivalen sieht, würde das sehr gut passen. Dazu kommt folgendes Statement, bei dem direkt Google angesprochen wird:

My hope is that we can gather support from the community and convince Google (ideally) or another Android manufacturer to build this phone.

I have a very specific set of skills and industry connections that I have acquired over a long career in the hardware business. I will put them to use in our shared quest to get the perfect small Android phone. If no one else ends up building one, and enough people sign up…maybe I will be forced to make it myself.