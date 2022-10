Pixel: Mit den Smartphones an die Weltspitze? Google hat Sorge vor schwächelndem Samsung (Bericht)

Google ist nicht erst seit den Pixel-Smartphones im Smartphone-Markt aktiv, verfolgt mit diesen aber eine andere Strategie als zuvor und dürfte in jüngster Zeit erneut umgeschwenkt haben – in Richtung einer aggressiven Expansion. Glaubt man einem Bericht, hat Google Sorge vor einem schwachen Samsung und will nun selbst sehr viel mehr Kontrolle im Smartphone-Markt übernehmen. Kann das aufgehen?



Als Google die ersten Nexus-Smartphones auf den Markt gebracht hat, sah man darin vor allem einen Antreiber für den damals noch jungen Android-Markt – eine echte Konkurrenz waren sie aber nicht. Mit den Pixel-Smartphones hat man dann eine neue Ernsthaftigkeit hereingebracht und betrachtet diese nicht mehr als subventionierten Antreiber für Android, sondern als echtes Business. Die Verkaufszahlen stiegen, blieben aber überschaubar. Das soll sich nun ändern.

Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass Google die Pixel-Smartphones unbedingt zum Erfolg führen will – und das aus mehreren Gründen. Ein offensichtlicher Grund ist natürlich, dass man mit den Geräten Geld verdienen möchte, aber das scheint gar nicht die primäre Motivation zu sein. Stattdessen sieht man sich wohl mittlerweile dazu gezwungen, den Android-Markt gegen Apple zu verteidigen. Samsung hat als Dauer-Marktführer in den letzten Jahren viele Anteile verloren – und das nicht nur an die Android-Konkurrenz. Erstmals seit vielen Jahren konnte Apple in den USA mehr Smartphones verkaufen als Samsung.

Google-intern herrscht nun Sorge, dass Samsung weiter schwächeln könnte und damit auch den Android-Erfolg gefährdet. Kein Wunder, dass man mittlerweile sehr eng in vielen Bereichen mit den Südkoreanern zusammenarbeitet. Man will sich aber nicht auf den Giganten aus Seoul verlassen, sondern mit den Pixel-Smartphones perspektivisch selbst sehr viel höhere Anteile erzielen, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist noch ein sehr weiter Weg.









Google muss zum größten Smartphone-Hersteller aufsteigen

Um eine Samsung-Schwäche auszugleichen, muss man schon ordentlich Smartphones verkaufen – und zwar im besten Fall mehr als die Südkoreaner. Zwar spricht es noch niemand aus, aber Google muss zum größten Smartphone-Hersteller werden und die Pixel an die Weltspitze bringen, um Android ernsthaft im Alleingang zu verteidigen. Das erklärt so manche Ambitionen der letzten Jahre, die massive Weiterentwicklung, das Wachstum der Serie und die aggressive Preisgestaltung (bei den Smartphones).

Würde Samsung Marktanteile an andere Android-Hersteller verlieren, wäre das für Google weniger problematisch als der Verlust an Apple. Zwar dürfte man die chinesische Macht im Android-Markt (Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo,…) allein schon wegen der politischen Situation mit Sorge betrachten, aber wenn dann auch noch Samsung schwächelt, ist das höchstproblematisch. Denn Android ist DAS Vehikel für die Vormachtstellung vieler Google-Apps im mobilen Bereich.

Auch wenn in der Android-Welt vieles in bester Ordnung zu sein scheint, dürfte man Google-intern große Sorgen haben und sich wohl kaum anders zu helfen zu wissen, als selbst mehr Kontrolle zu übernehmen. Erreichen kann man das nur durch die Pixel-Smartphones, denn andere Möglichkeiten hat man nicht. Eine Alternative wäre die Übernahme eines großen Smartphone-Herstellers, doch das ist nicht möglich. Ein chinesisches Unternehmen kann man nicht übernehmen und Samsung ist auch mit Googles prall gefüllten Geldspeicher zwei Nummern zu groß.

