Material Design: Googles völlig neu gestaltete Material-Richtlinien sind da; Linktipp für alle Design-Interessierten

Google hat sich vor einigen Jahren mit der Einführung des Material Design eine ganz eigene Design-Sprache auferlegt, die im Laufe der Zeit weiterentwickelt wurde und auch heute noch eine sehr zentrale Rolle spielt. Um dieses Design zu vermitteln und auch allen anderen Webmaster, Entwicklern und Designern die Möglichkeit zur Nutzung zu geben, hat man die Material Design-Webseite erneut überarbeitet und stark aufgewertet.



Das Material Design hat mit Material Theme und Material You schon mehrere Anpassungen durchlaufen, die stets auf den damaligen Grundzügen aus dem Jahr 2014 aufbauen und diese Designsprache immer weiter modernisieren, an Trends anpassen oder diese setzen und mehr Flexibilität bringen. Um dieses Design breit zu etablieren, hat man es vollständig geöffnet und die Richtlinien von Beginn an für alle geöffnet. Auch das Regelwerk bzw. die Richtlinien waren schon immer locker präsentiert.

Jetzt gab es das nächste große Update für den Material Design-Katalog, der selbst ein neues Design und viele neue Informationen, Animationen, interaktive Beispiele und mehr erhält. Viel besser kann man die Richtlinien des Material Designs wohl nicht mehr näherbringen und es würde diesen Beitrag bei weitem sprengen, hier alle Neuerungen aufzulisten. Allein die Ankündigung in Googles Blog besteht aus gut 20 Seiten.

Schaut einfach mal vorbei und vergesst nicht, falls ihr irgendetwas mit Design im digitalen Bereich zu tun haben solltet, diese Seite in die Bookmarks zu packen. Kann man immer wieder vorbeischauen und sich ein paar Tipps oder ‚best practices‘ abholen, die nicht unbedingt etwas mit dem Material Design zu tun haben müssen.

» Material Design

» Android 13 & Google Telefon: Neue Chip-Darstellung für aktive Telefonate kommt in die Benachrichtigungsleiste

[Material Design Blog]