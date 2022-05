Android: Das perfekte Smartphone – Pebble-Gründer wünscht sich ein starkes Smartphone mit kleinem Display

Smartphones gibt es wie Sand am Meer und man sollte meinen, dass bei der riesigen Modellauswahl und der zahlreichen Hersteller für jeden Geschmack etwas dabei ist – aber das ist offenbar nicht der Fall. Der Gründer der damals sehr populären Smartwatch-Marke Pebble hat nun das Projekt bzw. die Petition „I want a small Android phone!“ gestartet und dabei seine recht bescheidene Wunschliste für das perfekte Smartphone platziert. Ob es etwas bewirkt?



Smartphones sind im Laufe der Jahre immer größer geworden, sodass heute eine Displaydiagonale von 6 Zoll quasi schon der Standard ist – was noch vor wenigen Jahren als „Phablet“ eingestuft wurde. Man ist nur noch wenige Zehntelzoll unter den kleinsten Tablets, was längst nicht jedem gefällt. Zwar gibt es auch heute noch viele Smartphones mit kleinen Displays, aber die sind meist im Budget-Bereich unterwegs und bieten eine vergleichsweise schlechte Leistung.

Der Pebble-Gründer Eric Migicovsky will diesen Status Quo ändern und wünscht sich ein starkes Android-Smartphone mit kleinem Display. Interessanterweise zieht er den Vergleich mit dem iPhone 13 Mini, dessen Displaygröße er für optimal hält. Diese Größe sollte es also sein, aber dennoch eine starke Ausstattung, eine gute Kamera auf der Rückseite, eine in das Display integrierte Punch-Hole-Kamera auf der Vorderseite und Stock Android ohne große Veränderungen.

Die gewünschten und optimalen Spezifikationen hat er auf einer eigens eingerichteten Webseite veröffentlicht und wünscht sich, dass zahlreiche Menschen diesen Wunsch unterstützen und sich hoffentlich ein Smartphone-Hersteller findet, der ein solches Gerät auf den Markt bringt. Sollte das nicht der Fall sein, müsse er mit einem Augenzwinkern wohl selbst aktiv werden. Ist das etwa der erste Marketing-Coup für das nächste Smartphone-Startup?









Must Have-Spezifikationen

Follow Mini industrial design as close as possible Consistent width bezels around the entire display

5.4”-ish 1080p OLED display (60hz ok)

Cameras must be as good as Pixel 5 must have great low light performance

Stock Android OS

Snapdragon 8 (or other flagship processor equivalent)

5G world phone

Hole punch front camera

2 rear cameras (regular and wide angle)

8gb RAM

128/256gb Storage

4 hours Screen On Time (SOT)

Unlockable bootloader

NFC

Nico to Have-Spezifikationen

Rugged enough to not need a case

IP 68 water resistance

Fingerprint sensor on power button

Hardware mute switch

Wireless charging

eSIM

Diese Wunschliste geht derzeit viral durch die Medien und sicherlich wird der eine oder andere Smartphone-Hersteller in irgendeiner Form darauf reagieren. An eine Umsetzung glaube ich nicht, aber da gibt es ja noch immer die Möglichkeit, selbst ein Smartphone zu produzieren. Wie man ein Hardware-Startup nach vorn bringt, sollte der Pebble-Gründer ja wissen 😉

» Small Android Phone

[heise]