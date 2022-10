Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neues Google System Update wird endlich ausgerollt – bringt Geräte auf aktuellen Stand

Google versorgt die Pixel-Smartphones regelmäßig mit Updates, zu denen nicht nur der monatliche Schwung an Sicherheitsupdates gehört. Mehrfach pro Monat veröffentlicht man die Google System Updates, hat es mit deren Rollout aber nicht immer eilig. Jetzt dürfen sich alle Pixel 7-Nutzer freuen, denn sie erhalten das erste System Update überhaupt und sind damit wieder auf fast-aktuellem Stand.



Pro Monat veröffentlicht Google drei bis fünf System Updates, das jüngste erst vor wenigen Stunden, die für das gesamte Ökosystem ausgerollt werden sollen und größere sowie kleinere Verbesserungen bringen. Nutzer der Pixel 7-Smartphones kamen bisher allerdings noch nicht in deren Genuss, denn diese blieben beim Stand von Juli 2022. Das hat sich über Nacht geändert, denn seit gestern Abend wird eines der jüngsten Oktober System Updates heruntergeladen und nach einem Neustart angewendet.

Warum das so lange gedauert hat, lässt sich nicht sagen. Vermutlich waren die Updates für Juli, August, September und Anfang Oktober gar nicht für die Smartphones freigegeben – denn sie waren ja nicht auf dem Markt – und erst jetzt gibt es den ersten großen Schwung nach offiziellem Verkaufsstart. Die Smartphones erhalten die gleichen Verbesserungen wie alle anderen Geräte, sollten aber eigentlich auch einen Wallet-Bug in Zusammenhang mit dem Fingerabdruckscanner und der Gesichtserkennung beheben. Details sind unklar und bisher ließen sich keine Änderungen entdecken. Folgt vielleicht erst mit dem nächsten Rollout.

[Phone] Wallet access from lock screen will be redirected to Google Wallet home screen on Pixel 7 (Pro)