Pixel 7: Smartphone jetzt noch bestellen und Gratis Pixel Buds Pro erhalten – Googles starke Aktion läuft bald aus

Google hat den Verkauf der Pixel 7-Smartphones mit zwei starken Aktionen gestützt, die so manchen Nutzer zu einem frühen Kauf motiviert haben dürfte. Nur noch wenige Tage erhaltet ihr beim Kauf eines Pixel 7-Smartphones die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro Gratis. Sollte man bei Bedarf auf jeden Fall mitnehmen und kann es natürlich auch mit anderen Aktionen kombinieren.



Was war das in diesem Jahr für eine Vorbestelleraktion: Google hat allen frühen Käufern des Pixel 7 Pro tatsächlich eine Gratis Pixel Watch LTE imt Wert von 429 Euro versprochen und damit den Smartphone-Preis effektiv nahezu halbiert. Diese Aktion dürfte dafür gesorgt haben, dass sich die allermeisten Nutzer ein Pixel 7 Pro statt Pixel 7 kaufen, denn rein rechnerisch kam man auf einen sehr ähnlichen Preis. Vor allem, wenn man die Smartwatch direkt bei eBay zum Verkauf stellt (was in den Tagen nach dem Versand unzählige Nutzer getan haben) und das ungewollte Gadget wieder loswerden wollen.

Das sagt viel über die Beliebtheit der Pixel Watch aus, aber das ist ein anderes Thema. Weil man wohl weniger Pixel 7-Smartphones als erwartet verkauft hat, wurde die Aktion direkt nach geplantem Auslaufenfür die Gratis Pixel Buds Pro nun bis zum 31. Oktober verlängert. Kauft ihr das günstigere Smartphone, gibt es die Kopfhörer Gratis. Für das Pixel 7 Pro gibt es hingegen aktuell keine Aktion. Eine etwas kuriose Situation, die man aber sicherlich durch die extrem starke Pro-Zugabe der ersten zwei Wochen erklären kann.

Im Google Store ist die Verlängerung der Aktion nicht zu sehen und aktuell lässt sich das Paket dort nicht bestellen. Gut möglich, dass man es hinterher beantragen kann, so wie bei allen anderen Partnern auch, aber ich würde es nicht darauf anlegen. Habt ihr Interesse an der Aktion, dann schlagt bei Media Markt, Saturn oder Amazon zu. Vergesst auch nicht die günstigen Schutzhüllen von Spigen.

Pixel 7 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

Letzte Aktualisierung am 26.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Beim Kauf eines Google Pixel 7 Pro zwischen dem 6. Oktober 2022 (16:45 Uhr MESZ) und dem 17. Oktober 2022 (23:59 Uhr MESZ) kannst du dir eine Google Pixel Watch LTE und beim Kauf eines Google Pixel 7 zwischen dem 6. Oktober 2022 (16:45 Uhr MESZ) und dem 31. Oktober 2022 (23:59 Uhr MESZ) kannst du dir Google Pixel Buds Pro als Geschenk sichern (vorbehaltlich der jeweiligen Verfügbarkeit). Das Angebot gilt nur bei teilnehmenden Einzelhändlern und bei Einhaltung der Aktionsbedingungen im jeweiligen Aktionszeitraum. Teilnehmer müssen eine Lieferadresse in Deutschland angeben. Die Verwendung von Nachsendeadressen (und ähnlichen Diensten) ist ausgeschlossen.

Nutzt bei Interesse die Mehrwertsteuer-Aktion bei Media Markt

» Hier gehts zur Aktionsseite

Pixel 7 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

» Pixel 6a & Pixel 7: Googles neue Smartphones verkaufen sich wohl ganz gut, aber nicht überragend (laut Pichai)

Letzte Aktualisierung am 26.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!