Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Günstige Schutzhüllen von Spigen – transparentes Design und offiziell ‚Made for Google‘

Seit wenigen Tagen sind die Pixel 7-Smartphones auf dem Markt, sodass die meisten Vorbesteller mittlerweile ihre neuen Geräte in Händen halten dürften. Wer noch keine passende Schutzhülle für das Pixel 7 oder Pixel 7 Pro hat, könnte die offiziell von Google zertifizierten Schutzhüllen von Spigen in Erwägung ziehen. Diese sind deutlich günstiger und bieten das populäre transparente Design, das Google in diesem Jahr nicht liefern kann.



Wer ein Pixel 6-Smartphone inklusive transparenter Google-Schutzhülle gekauft hat, dürfte diese vermutlich schon gar nicht mehr in Verwendung haben, denn die Qualität ist unterirdisch. Glücklicherweise hat Google darauf reagiert und bringt für die Pixel 7-Smartphones verbesserte Schutzhüllen, sowohl qualitativ als auch in der Tatsache, dass man einfach keine vollständig transparente Variante bietet. Dieses Kunststück überlässt man externen Herstellern.

Jetzt haben die Schutzhüllen des bekannten Herstellers Spigen das Label „Made for Google“ erhalten und gelten somit als offiziell zertifizierte Schutzhüllen für die siebte Pixel-Generation. Wer sich für transparente Hüllen interessiert, könnte also in diesem Jahr mit noch mehr Sicherheit zu deren Hüllen greifen. Preislich ist es keine Frage, aber auch qualitativ konnte der Hersteller in den letzten Jahren überzeugen. Gut möglich, dass Spigen bei der kommenden Generation zu Googles Haus- und Hof-Lieferant wird.

Wie wir an den Google-Schutzhüllen des vergangenen Jahres gesehen haben, lässt sich die Qualität aber erst nach mehreren Monaten wirklich zuverlässig bewerten. Zwar hat Google mit der neuen Generation der Schutzhüllen einiges verbessert, aber bietet keine transparente Variante mehr an. Und warum eine 30-Euro-Hülle von Google kaufen, wenn es die ebenfalls von Google zertifizierten Hüllen günstiger gibt?

Das waren Googles Pixel 6-Schutzhüllen

Vermutlich wird es in diesem Jahr nicht ganz so schlimm aussehen, aber man muss es ja nicht provozieren. Mehr Infos zum Problem der Hüllen und wie es dazu kommen konnte, findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Und wer bisher weder Schutzhülle noch Smartphone hat, sollte den Kauf eines Pixel 7 oder Pixel 7 Pro – wenn daran gesteigertes Interesse besteht – noch bis einschließlich Montag Abend in Erwägung ziehen. Ihr erhaltet zum Pixel 7 die Pixel Buds Pro geschenkt und zum Pixel 7 Pro sogar die Pixel Watch LTE. Alle Infos zu diesen Aktionen findet ihr in diesem Artikel.

