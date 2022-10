Pixel 7, Pixel 7 Pro & Pixel Watch: Googles neue Geräte in Reviews – hohe Ansprüche werden (zum Teil) erfüllt

Google hat mit dem Start der Pixel 7-Smartphones und der ersten Pixel Watch eine der vielleicht wichtigsten Pixel-Generationen auf den Markt gebracht. Diese Generation wird Weichen stellen und muss im schwierigen Umfeld hohe Erwartungen erfüllen. Die ersten Reviews und Einschätzungen zeigen, dass Google noch einiges an Arbeit vor sich hat und es vielleicht noch nicht die goldene Generation ist.



Wenn es in der Pixel-Welt so etwa wie die „goldene Generation“ gibt, dann könnte man diesen Titel sicherlich den Pixel 6-Smartphones überreichen, die die Akzeptanz der Reihe im Alleingang gesteigert haben und endlich die Geräte waren, die sich die Nutzer eigentlich schon seit 2016 von Google wünschen. Kein einfaches Erbe, das die Pixel 7-Smartphones antreten müssen, denn die Erwartungshaltung ist riesig und somit natürlich auch die mögliche Fallhöhe.

Die erste Pixel Watch wurde über viele Jahre erwartet und wurde aus unbekannten Gründen mehrfach um jeweils ein Jahr verschoben – sehr zum Leidwesen des Betriebssystems Wear OS. Das Smartwatch-Betriebssystem hat immer wieder gute Ansätze, aber erst mit Samsung konnte man im vergangenen Jahr größere Erfolge feiern und den Marktanteil gar verdoppeln. Eigentlich gute Vorzeichen für die Pixel Watch, doch Google muss dieses Kunststück nicht nur wiederholen, sondern auch beweisen, dass die Marke „Pixel“ ohne Smartphone funktionieren kann. Die Pixel Buds als „Zubehör“ nehme ich bewusst heraus, das ist eine andere Klasse.

Beide neuen Pixel-Produkte haben also gute Voraussetzungen, müssen aber auch hohe Erwartungen erfüllen. Wie sehr ihnen das faktisch gelingt (= Verkaufszahlen), wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Wichtig sind aber auch die ersten Eindrücke der Tester, die ein Gefühl dafür geben, wo es gut läuft, wo es Baustellen gibt und wo man sich vielleicht auf dem Holzweg befindet. Hier findet ihr eine Zusammenfassung der Zusammenfassungen 🙂









Pixel 7 & Pixel 7 Pro – die starken Smartphones

Selten habe ich so gute Reviews für ein Google-Produkt gelesen, wie für die Pixel 7-Smartphones. Ausnahmslos alle Tester zeigen sich vom Pixel 7 und Pixel 7 Pro begeistert. Schon die Vorgänger waren sehr gut und die von Google behutsam eingesetzten Updates drehen genau an den richtigen Stellschrauben, um aus den sehr guten Smartphones nahezu perfekte Geräte zu machen – vor allem bezogen auf den Preis. Die Leistung überzeugt, die Kamera ist stark, das Design ist etabliert und wurde etwas mehr herausgearbeitet, die Software überzeugt und spätestens mit dem Preis der Vorgänger hat man Nutzer und Tester auf seine Seite gezogen.

Die größte Kritik ist noch die glatte Oberfläche, doch in Zeiten von selbstverständlichen Schutzhüllen ist das nicht ganz so relevant. Google ist mit den Smartphones erneut der große Wurf gelungen, mit dem sich die Anteile der Pixel 7-Smartphones am globalen Markt weiter hochhalten oder vielleicht auch steigern lassen. Viele weitere Details zu den Eindrücken der Tester mit etwas ausführlicher Beschreibung findet ihr im folgenden Artikel.

Pixel Watch – das Sorgenkind

Die Pixel Watch wurde heiß erwartet und bis vor wenigen Monaten erschien es noch unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich erscheint. Jetzt ist die erste Smartwatch auf dem Markt und leider enttäuscht Google sehr viele Nutzer. Zwar kann die Smartwatch in puncto Qualität, Verarbeitung und Optik überzeugen und selbst die vorab kritisierten Displayrahmen werden kaum negativ angekreidet, aber das war dann auch schon wieder alles. Wear OS und sogar Fitbit haben noch sehr viel Nachholbedarf auf dem Weg zu den perfekten Plattformen.

Doch der größte Minuspunkt ist tatsächlich der Preis und somit das vermeintlich am einfachsten zu drehende Stellschräubchen. Es ist nicht bekannt, wie viel Google die Produktion der Smartwatch kostet, aber man muss sicherlich keine 379 Euro nehmen, um profitabel zu sein. Klar, wenn man viele Jahre der Entwicklung mit einpreist, kommt man in solche Gefilde. Während man die Smartwatch insgesamt noch einigermaßen gut bewerten könnte, macht der Preis jegliche Bewertung kaputt. Denn mit jedem Euro mehr steigt natürlich auch der Anspruch. Das sehen die Tester sehr ähnlich…

Google muss nachlegen

Die Pixel 7-Smartphones können die hohen Erwartungen wohl erfüllen und sind würdige Nachfolger für die sechste Generation. Das wiederum setzt die Latte für die achte Generation höher, der übliche Smartphone-Kreislauf. Schon seit langer Zeit wird erwartet, dass Google mit der achten Generation wieder richtig Gas gibt und nur jede zweite als Major-Upgrade zu betrachten ist. Es bleibt also weiter spannend. Bei der Pixel Watch hingegen könnte Google noch Nachhilfe benötigen und wird hoffentlich schnell mit einer „Pixel Watch A“ oder einer zweiten Generation nachlegen. Entweder muss man den Preis stark senken oder deutlich mehr Power, eine längere Lebenszeit und mehr Einsatzmöglichkeiten liefern.

Schicksalsjahre für ‚Pixel‘

Es ist offensichtlich, dass Google derzeit „all-in“ bei den Pixels geht. Die Marke wird mit einer Smartwatch erweitert, schon bald mit einem Tablet, später mit einer AR-Brille und auch das Smartphone- und Kopfhörer-Segment wächst. Was da noch alles kommt, findet ihr in diesem Artikel. Allerdings sollte vieles davon tunlichst erfolgreich sein, denn sonst könnte Google schnell wieder den Rotstift schwingen. Viele Grüße vom Stadia- und Pixelbook-Team. Schon einmal stand die Pixel-Serie zur Disposition, bevor sie dann vom erfolgreichen Pixel 3a „gerettet“ wurde.

Vermutlich ist „Pixel“ noch ein Verlustgeschäft, das sich erst durch Masse und mehr Produkte in den grünen Bereich bringen lässt. Hoffen wir, dass das gelingt und der seit dem vergangenen Jahr aufgenommene Smartphone-Schwung auch die anderen Produkte mitnimmt. Vielleicht täuscht der Eindruck, aber bei der ersten Pixel Watch scheint das nicht ganz aufgegangen zu sein…