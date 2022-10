Pixel: Google arbeitet an vielen neuen Geräten – diese Pixel-Produkte sollen 2023 auf den Markt kommen

Google hat am Donnerstag die neuen Pixel-Produkte vorgestellt, die sich bereits vorbestellen lassen und somit aus unserer Liste der erwarteten neuen Geräte gestrichen werden können. Aber es gibt noch einige weitere Pixel-Produkte, auf die wir seit längerer Zeit warten und somit wohl erst im nächsten Jahr vorgestellt werden. Hier findet ihr alle Geräte, die sich noch in der Pipeline befinden.



Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Pixel 7-Smartphones und Pixel Watch, aber man hätte auch weitere Produkte erwarten können, die sich schon seit längerer Zeit in Entwicklung befinden und bisher nicht angekündigt wurden. Natürlich reden wir nicht von den logischen Nachfolgern wie Pixel 7a oder gar Pixel 8, denn das Spiel könnte man lange fortsetzen, sondern von neuen Einzelprodukten, die unter dem Pixel-Label erscheinen sollen.

Pixel Notepad

Google bastelt schon seit mehreren Jahren am faltbaren Smartphone und hat wohl bereits mehrfach von vorn begonnen, zumindest sind mittlerweile zwei Fälle dokumentiert. Aber das war auch der Pixel Watch so und was lange währt, wird endlich gut. Mittlerweile gilt es als sicher, dass im Frühjahr 2023 das erste faltbare Smartphone vorgestellt wird. Konkret könnte es sich dabei aus interner Sicht schon um die dritte Generation handeln, denn eigentlich hätte man es spätestens mit Android 12L auf den Markt bringen wollen.

Aller Voraussicht nach wird das Pixel Notepad frühestens im Mai 2023 rund um die Google I/O vorgestellt, vielleicht schon mit speziellen Faltbar-Funktionen in der Android 14 Beta.

» Alle Informationen zum Pixel Notepad









Pixel Ultra

Das Pixel Ultra ist seit der zweiten Generation ein Running Gag, der nahezu jedes Jahr wieder ausgegraben wird. Natürlich ist es auch in diesem Jahr nicht anders, doch erstmals wird es konkret. Denn über das Pixel Ultra sind viele Informationen bekannt und es gilt als belegt, dass Google an einem weiteren starken Smartphone arbeitet, dass dem Pixel 7 Pro überlegen ist. Allerdings könnte es sich dabei auch schon um ein sehr frühes Testmodell des Pixel 8 (Pro) handeln. Doch warum sollte man das mit Tensor 2 versorgen, wenn es im nächsten Jahr schon Tensor 3 gibt?

Selbst wenn es im Rahmen der siebten Generation ein Pixel Ultra geben sollte, wird man es sicherlich erst mit einem Respektabstand zum Verkaufsstart des Pixel 7 Pro vorstellen. Denn ein Ultra-Modell würde die Verkaufszahlen des Pixel 7 Pro torpedieren. Klüger wäre es, das im Frühjahr vorzustellen und die Pixel 7-Reihe mit dem günstigen a-Modell und dem besseren Ultra-Modell aufzufrischen.

» Alle Infos zum Pixel Ultra

Pixel Tablet?

Die Frage ist nicht, ob ein Pixel Tablet kommt, sondern wie und wann. Wir wissen, dass es schon in der ersten Generation zwei Geräte geben wird, wobei sich eines davon – das Original-Pixel Tablet – im Smart Home-Bereich ansiedeln wird. Ich gehe weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das nächste Nest Smart Display das Pixel Tablet ist. Google hat am Event einen Ausblick auf das Tablet gegeben und dieses für Anfang 2023 in Aussicht gestellt, sich aber noch nicht all zu tief in die Karten schauen lassen. Doch wer sich beim Anblick des Tablets nicht an ein Nest Hub Smart Display erinnert gefühlt hat, der hat nicht genau hingeschaut.

» Pixel Tablet: Überraschung! Google hat das neue Pixel Tablet gezeigt – ist auch als Smart Display nutzbar

Pixel Tablet Pro

Als sicher gilt, dass Google das Pixel Tablet Pro nicht vorstellen wird. Denn das Gerät ist noch in einem früheren Entwicklungsstadium als das Original-Tablet und wird definitiv nicht mehr 2022 auf den Markt kommen. Es soll sich um ein Highend-Tablet handeln, das sich auf der ganz anderen Seite der Preisklassen positioniert und somit vielleicht auch dem Ultra-Charakter entspricht (siehe oben, Pixel Ultra).

» Alle Infos zum Pixel Tablet Pro









Pixel S / Budget-Pixel

Ein „Pixel mit kleinem Display“ beflügelt derzeit die Pixel-Nutzerschaft, denn nicht wenige wünschen sich ein starkes (Google)-Smartphone, das etwas handlicher ist und sich nicht wie ein Kino in der Hand anfühlt. Tatsächlich gibt es einen Hinweis darauf, und mehrere Indizien, dass Google an einem solchen Smartphone arbeitet. Neben dem Hinweis in Form eines Teardowns ist vor allem bekannt, dass ein bekannter Tech-Gründer – der ein solches Smartphone erst vor wenigen Monaten vorgeschlagen hat – beste Verbindungen zu Google hat. Wäre es nicht der perfekte Begleiter zu einem Pixel 7a? Ein Bericht aus Asien belegt, dass Google schon Anfang 2023 ein Budget-Gerät plant.

» Das perfekte Pixel 7? Google soll schon Anfang 2023 ein Budget-Smartphone auf den Markt bringen (Bericht)

» Alle Infos zu einem möglichen Pixel S

Pixel Glass

Bei Pixel Glass handelt es sich um ein Erbe der damals kurzzeitig populären Datenbrille Google Glass. Das Produkt wurde von Google bereits in Aussicht gestellt, ohne allerdings einen konkreten Zeitrahmen zu nennen. Weil es sich aber im Mai 2022 noch in der experimentellen Phase befunden haben soll, sollten wir nicht vor Herbst 2023 oder gar noch später damit rechnen. Einen ersten Teaser auf das fertige Produkt würde ich für Mai 2023 rund um die Google I/O erwarten, denn auf dieser zeigt man immer wieder interessante neue Technologien – und genau solche muss die Brille mitbringen.

» Alle Infos zu Pixel Glass