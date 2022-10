Pixel Update: Viel Neues zu den Pixel 7-Smartphones & neue Leaks rund um Pixel Tablet, Notepad und Ultra

Es war wieder eine starke Pixel-Woche, denn in den letzten Tagen gab es zahlreiche Informationen, erste Updates und auch Testberichte rund um die neuen mobilen Google-Produkte. Aber nicht nur die Pixel 7-Smartphones standen im Fokus, sondern es gab auch neue Infos zum Pixel Tablet, Pixel Notepad und weiteren kommenden Geräten. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir noch einmal alles übersichtlich zusammen.



Natürlich sind nicht nur die Wochen vor, sondern auch nach der Pixel-Präsentation sehr spannend. Denn es gibt noch mehr Details, Testberichte, Informationen, erste Updates und leider auch die ersten Probleme. Natürlich haben wir euch wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert und in diesem Artikel fassen wir alles noch einmal schnell und übersichtlich zusammen. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel. Hier nun die Übersicht.

Pixel-Smartphones: So lange gibt es noch Updates

Die Pixel 7-Smartphones werden von Google natürlich für mehrere Jahre mit Android-Updates versorgt – aber wie lange? Und wie sieht es bei den älteren Pixel-Generationen aus? Wir fassen es für euch aus aktuellem Anlass übersichtlich zusammen. Das Wichtigste: Alle aktuellen Pixel-Smartphones erhalten drei Jahre Android-Updates ab Erscheinen. Die Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones zwei zusätzliche Jahre mit Sicherheitsupdates.

» So lange erhalten die Pixel-Smartphones noch Updates

Viele offizielle Infos zum Pixel Tablet

Das Pixel Tablet ist noch einige Monate entfernt, aber Google hat es dennoch schon mehrfach angeteasert und auf der großen Bühne sogar offiziell vorgestellt. In einem recht ausführlichen Video zeigt man, wie sich das erste Pixel Tablet als Smart Display macht, die der Dock funktioniert und worauf sich Tablet- und Smart Display-interessierte Nutzer freuen dürfen.

» Google zeigt das Pixel Tablet im Video









Pixel Repair Tool – Updates im Browser installieren

Einige Pixel-Nutzer werden bereits mit dem Pixel Repair Tool Bekanntschaft gemacht haben. Doch anders als es die Bezeichnung suggeriert, lassen sich damit auch Updates installieren, das Smartphone zurücksetzen und einige Dinge erledigen, für die man bisher aufwendige Tools oder gar externe Hilfe benötigte. Alles im Browser.

» So nutzt ihr das Pixel Repair Tool

Pixel-Wallpaper zum Download

Googles Designer waren fleißig und haben den Pixel 7-Smartphones neue Hintergrundbilder spendiert. Wir zeigen euch alle 24 neuen Wallpaper und bieten sie natürlich wie üblich zum Download an. Man setzt in diesem Jahr stark auf die Natur, wirklich sehenswert.

» 12 neue Natur-Hintergrundbilder

» 12 neue Feder-Wallpaper zum Download

Pixel Notepad & Pixel Tablet Fingerabdruckscanner

Mit dem Pixel Tablet und Pixel Notepad stehen noch zwei neue Pixel-Produkte vor der Tür, die Google bisher nicht oder schon lange Zeit nicht mehr im Portfolio hatte. Wie nun bekannt wurde, wird man beiden auf einen im Display platzierten Fingerabdruckscanner verzichten und diesen stattdessen auf der Außenseite platzieren. Das klingt zuerst enttäuschend, ist aber sinnvoll.

» Alle Infos zum Fingerabdrucksensor

Pixel Watch – kabellos Aufladen?

Lässt sich die Pixel Watch kabellos aufladen oder nicht? Darüber gab es in den letzten Tagen Diskussionen und trotz vorhandener Geräte unterschiedliche Meinungen. Wir zeigen euch, wie es wirklich ist. Spoiler: Es geht nicht nur nicht, sondern es „funktioniert“ sogar andersherum.

» Darum lässt sich die Pixel Watch nicht kabellos aufladen

Pixel 7-Smartphones im Test

DXOMARK hat sich die Pixel 7-Smartphones vorgenommen und einer Reihe von Tests unterzogen. Herausgekommen sind nicht ganz überraschende Top-Platzierungen bei der Hauptkamera, der Frontkamera sowie dem Display. Der größte Konkurrent ist das iPhone 14 Pro. Wer sich für diese Materie interessiert, findet sehr sehr ausführliche Testberichte, die einer Wissenschaft gleichen.

» Pixel 7 Pro im Kameratest

» Pixel 7 Pro im Displaytest

» Pixel 7 im Frontkamera-Test









Pixel Ultra = Pixel Mini?

Wir erwarten im Smartphone-Bereich für das nächste Jahre ein Pixel Ultra und das Pixel Mini. Über beide Geräte gab es schon einige Spekulationen und jetzt gibt es die große Überraschung: Tatsächlich dürfte es sich bei beiden Produkten um ein- und dasselbe Gerät handeln. Das klingt erst einmal abwegig, ist es aber ganz und gar nicht.

» Neue Spekulationen zum Pixel Ultra / Pixel Mini

Pixel 7 VPN ab Dezember

Google hat Pixel 7-Käufern einige Goodies versprochen und eines davon kommt im Dezember: Das bisher nur exklusiv für Google One-Abonnenten angebotene VPN wird für alle Pixel 7-Nutzer freigeschaltet und ist dauerhaft kostenlos nutzbar.

» Alle Infos zum Pixel 7 VPN-Start

Pixel Tablet: Neue Infos zum Display

Das Display des Pixel Tablet ist bei den Leakern aufgetaucht, die uns einige Details zum lang-erwarteten Produkt erwarten, das zuerst in einer Smart Home-Variante erscheint. Dementsprechend sollte man vom Display nicht zu viel erwarten. Die Daten können sich dennoch sehen lassen und machen weiter Lust auf das kommende Tablet.

» Neue Infos zum Pixel Tablet-Display

Pixel-Smartphones müssen erfolgreich sein

Jeder merkt, dass die Pixel-Smartphones spätestens seit der letzten Generation auf Erfolg getrimmt sind – und das ist kein Zufall. Ein sehr interessanter Bericht spricht davon, dass Google die Pixel-Serie endlich zum großen Erfolg führen will und vielleicht sogar muss. Denn man sieht einige Schwächen im Android-Markt, die man offenbar nur selbst ausgleichen kann.

» Alle Infos zu Googles Pixel-Plänen

Pixel 7 fehlendes System Update

Hoffentlich nur ein kleiner Stolperstein zum Beginn der Pixel 7 Updates: Viele Nutzer bekamen Anfang der Woche ein System Update angeboten, das eine minimale Größe hatte und sich nicht installieren ließ. Es dürfte sich um einen fehlerhaften Rollout gehandelt haben, der aber ziemlich breit verteilt wurde.

» Das ist das kuriose System Update









Pixel Notepad: Neue Infos zum Display

Das erste faltbare Google-Smartphone, Pixel Notepad, kommt schon bald und hat sich jetzt erneut bei den Leakern gezeigt. Diese haben einige Details zum Haupt-Display zu berichten, dass sich erst im aufgeklappten Zustand präsentiert. Im Gegensatz zum äußeren Display setzt man auf eine höhere Auflösung, muss eine gute Lösung für die Falte finden und hat sich außerdem dazu entschieden, den Fingerabdruckscanner nicht an dieser Stelle zu platzieren.

» Neue Infos zum Pixel Notepad-Display

Pixel Watch im Teardown

Nicht nur Smartphones werden zerlegt und unter die Lupe genommen, sondern auch Smartwatches: Die erste Pixel Watch wurde von iFixit zerlegt und bekommt dabei leider keine ganz so guten Noten. Denn zuerst wirkt das Gehäuse etwas zu locker und später hat man Probleme, das Display zu lösen. Zwar ist es das erste abzunehmende Bauteil, aber die Anschlüsse sind erst durch den Ausbau vieler weiterer Komponenten zu erreichen.

» Pixel Watch im Teardown

Pixel Watch temporäres Einbrennen

Das erste Pixel Watch-Problem? Nutzer berichten (und zeigen) von eingebrannten Elementen auf dem Display. Es ist deutlich sichtbar, dass die Elemente vom Always on-Display noch längere Zeit sichtbar sind und einen Schatten auf das Display legen. Google hält das allerdings für einen normalen Effekt und will vom Einbrennen nichts wissen. Technisch mag man Recht haben, aber in der Praxis zeigt es für die Nutzer den gleichen unschönen Effekt.

» Fotos vom Bilderspeicher der Pixel Watch

Google will an die Weltspitze

Google sieht offenbar ein großes Risiko, dass Samsung weiter massiv Marktanteile verliert, die ausgerechnet an Apple fallen. Weil damit das Android-Ökosystem schrumpft, möchte man dieses durch starke Pixel-Smartphones „retten“. Dazu muss man allerdings an die Weltspitze und deutlich mehr Geräte verkaufen als bisher. Ein ziemlich ehrgeiziger Plan, der in den kommenden Jahren für einige Veränderungen sorgen dürfte.

» Darum muss Google Samsung überholen









