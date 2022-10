Pixel Ultra / Pixel Mini: Das ‚dritte Pixel‘ zeigt sich – neue Leaks zum starken Smartphone mit kleinem Display

Google hat die Pixel 7-Smartphones auf den Markt gebracht, könnte diesen aber schon bald einen oder vielleicht zwei neue Ableger spendieren, die in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht sind. Jetzt gibt es neue Informationen zum Pixel Ultra und / oder Pixel Mini, die sich entweder einen Codenamen teilen oder bei denen es sich um das gleiche Gerät handelt. Relativ sicher scheint, dass es ein weiteres Gerät geben wird.



Die Pixel 7-Smartphones dürften im nächsten Jahr den üblichen a-Ableger erhalten, über den es bisher abseits von Codenamen noch keine handfesten Informationen gibt. Aber auch die Spekulationen über einen weiteren Ableger, der schon sehr früh im Jahr 2023 auf den Markt kommen könnte, reißen nicht ab und nehmen jetzt wieder Fahrt auf. Die Rede ist kurioserweise vom Pixel Ultra UND Pixel Mini, bei denen es sich offenbar um dasselbe Gerät handelt.

Das neue Produkt trägt den bereits wohlbekannten Codenamen Lynx und soll laut neuesten Leaks über die folgenden Spezifikationen verfügen:

Kamera: Sony IMX712

Display: 1080p @ 120 Hertz

Modem: Qualcomm WCN6740 WiFi 6E + BT

Weiteres: Wireless Charging

Viele weitere Spezifikationen, die in den letzten Monaten kursierten, findet ihr in diesem Artikel. Beachtet bitte, dass die Informationen schon zwei bis drei Monate alt sind. Man setzt auf starke Komponenten und ein vergleichsweise kleines Display, also genau die Kombination, die sich so mancher Nutzer schon seit langer Zeit wünscht. Dafür lässt man sogar den freundschaftlich verbundenen Partner Samsung im Bereich der Modems links liegen und setzt auf ein Qualcomm-Modem.









Viele Zusatzinformationen zu den Spezifikationen findet ihr im Twitter-Thread von Kuba Wojciechowski. Im ersten Moment würde man denken, dass Pixel Ultra und Pixel Mini völlig verschiedene Geräte sind, aber tatsächlich muss das gar nicht der Fall sein. Natürlich muss ein Ultra Top ausgestattet sein, aber wer sagt denn, dass es ein riesiges Display haben muss? Powernutzer greifen zum Pro. Ultra hingegen könnte den Weg des „perfekten Smartphones“ gehen: Starke Leistung und ein leicht kleineres Display. Genau das, was am Markt kaum zu bekommen ist.

Sollte ein solches Smartphone tatsächlich schon zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen, dürfte es in den kommenden Wochen viele weitere Leaks und Informationen zu dem Gerät geben. Das Pixel Ultra könnte also tatsächlich Realität werden, wenn auch etwas anders, als wir das bisher erwartet hatten.

