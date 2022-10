Pixel 7 & Pixel 7 Pro: DXOMARK Displaytest liefert sehr gute Ergebnisse – beide Smartphones in den Top5

Die Pixel 7-Smartphones sind da und machen bisher eine sehr gute Figur, denn sie können in vielen Tests überzeugen und auch im direkten Vergleich Spitzenplätze belegen. Jetzt haben beide Smartphones den DXOMARK-Test durchlaufen und konnten sehr gute Platzierungen im Display-Ranking erreichen. Das Pixel 7 Pro belegt den zweiten Platz und auch das Pixel 7 schafft es noch in die Top5.



Googles neue Smartphones haben den Weg zu DXOMARK gefunden und müssen sich bei den spezialisierten Testern in diesem Jahr sicherlich nicht verstecken: Gestern hatten wir darüber berichtet, dass das Pixel 7 Pro die weltbeste Smartphone-Kamera hat und jetzt schauen wir uns die Display-Situation an. In puncto Display hat DXOMARK bereits beide Smartphones unter die Lupe genommen und mit einer Punkte-Bewertung versehen.

Das Pixel 7 kommt auf 140 Punkte und ist damit in der Top5 der derzeit besten Smartphone-Displays zu finden. Das Pixel 7 Pro erreicht sogar 146 Punkte und damit den zweiten Platz im globalen Ranking. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass das Pixel 7 im High-End-Ranking (400 bis 600 Dollar) den ersten Platz belegt. In der Top5 des aktuellen Rankings finden sich jetzt drei iPhones sowie die beiden Google Pixel 7-Smartphones mit einer Range von 149 bis 140 Punkten.

Im Folgenden findet ihr die automatisch übersetzten Pro- und Contra-Listen sowie Bewertungen für die Displays der beiden Smartphones. Ich denke, dass das abseits von den wichtigen Daten wie der Auflösung, Helligkeit und Bildwiederholfrequenz schon in den Bereich des Special Interest geht.









Pixel 7

Pixel 7 Pro

In dem Test geht es übrigens rein um die Display-Darstellung und nicht um das Gesamtbild. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die kürzlich bekannt gewordenen Probleme mit dem hohen Stromverbrauch nicht zur Sprache kommen und daher auch nicht in die Bewertung einfließen.

DXOMARK Display-Test: Pixel 7 | Pixel 7 Pro

» Pixel 7 Pro: Googles neues Smartphone hat die beste Kamera – am Spitzenplatz noch vor dem iPhone 14 Pro

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!