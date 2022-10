Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Gratis-VPN für alle Nutzer wird ab Dezember freigeschaltet – kein Google One notwendig

Um den Verkauf der Pixel 7-Smartphones anzukurbeln, hat Google die starken Geschenk-Aktionen gestartet und allen Nutzern den kostenlosen Zugang zum Google One VPN versprochen. Dessen Einlösung steht noch aus, doch die frühen Käufer müssen sich nicht mehr zu lang gedulden, denn jetzt hat man verraten, wann es losgehen soll. Es wird eine schöne Bescherung.



Wer ein etwas größeres Google One-Kontingent abonniert hat, erhält ab 2 TB Zugang zum Google VPN, das auch in vielen europäischen Ländern (darunter DACH) zur Verfügung steht. Einzeln lässt es sich bisher noch nicht nutzen, doch das wird sich für Pixel 7-Käufer ab Dezember ändern, denn dann soll es laut den Angaben auf der englischen Support-Seite losgehen. Die Rede ist einzig und allein von den Pixel 7-Smartphones, nicht von älteren Pixel-Generationen.

As of December 2022, *Pixel 7 and Pixel 7 Pro consumers can access VPN by Google One at no extra cost on those devices through the Google One app without a Google One subscription. All other Google One membership benefits are sold separately.

Current Google One premium members (2 TB or higher) already have access to VPN by Google One on multiple devices. This VPN offering doesn’t impact the price or benefits of Google One Premium plans.