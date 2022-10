Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Letzter Tag der starken Aktion! Nur noch heute Gratis Pixel Watch oder Pixel Buds sichern

Die Pixel 7-Smartphones sind seit letzter Woche auf dem Markt und es gab bereits zahlreiche Reviews, Tests und auch durchaus positive Dinge über die aktuelle Generation zu erfahren. Wer noch mit dem Gedanken spielt, sich eines der beiden Smartphones in den nächsten Tagen zu holen, sollte noch schnell zuschlagen: Nur noch heute gibt es die Gratis Pixel Watch LTE oder Gratis Pixel Buds Pro.



Letzter Tag der starken Aktionen, mit denen Google die Pixel 7-Smartphones in den Markt drückt und auf möglichst viele Verkäufe in den ersten zwei Wochen hofft: Bestellt ihr euch noch bis heute Abend 23:59 ein Pixel 7 oder Pixel 7 Pro bei einem teilnehmenden Händler (siehe unten), erhaltet ihr eine Gratis Pixel Watch oder Gratis Pixel Buds. Diese Aktion solltet ihr nicht verpassen, denn in der Form wird sie so schnell wohl nicht wiederkehren. Und der effektive Preis, gerade beim Pixel 7 Pro, ist zumindest in diesem Jahr sicherlich auch nicht mehr zu erreichen.

Bestellt ihr das Pixel 7, erhaltet ihr Gratis Pixel Buds Pro im Wert von 219 Euro. Entscheidet ihr euch für das Pixel 7 Pro, gibt es sogar eine Gratis Pixel Watch LTE im Wert von 429 Euro. Die Aktion gilt ab sofort bei allen teilnehmenden Händlern (Media Markt, Saturn, Amazon & Co) und läuft nur so lange der Vorrat reicht oder bis zum 17. Oktober, also kommenden Montag. Dass Google den Smartphone-Preis nicht angehoben hat, ist schon aller Ehren wert, aber diese Prämien sind (Verzeihung) der absolute Wahnsinn. Der Preis des Pixel 7 Pro von 899 Euro wird damit nahezu halbiert! Die wichtigen Informationen zu den Aktionen im schnellen Überblick findet ihr auf dieser Seite.

Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, findet Hier die Reviews und Hier alle Infos. Gerade erst hat sich das Pixel 7 Pro übrigens zum Smartphone mit der weltbesten Kamera gekrönt – noch vor dem iPhone 14 Pro.

Pixel 7 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro

Pixel 7 Pro bestellen + Gratis Pixel Watch LTE

Pixel 7 Aktionsinfo + weitere Pakete

Beim Kauf eines Google Pixel 7 kannst du dir Google Pixel Buds Pro und beim Kauf eines Google Pixel 7 Pro kannst du dir eine Google Pixel Watch LTE als Geschenk sichern (vorbehaltlich der jeweiligen Verfügbarkeit). Das Angebot gilt nur bei teilnehmenden Einzelhändlern und bei Einhaltung der Aktionsbedingungen im Aktionszeitraum vom 06.10.2022 ab 16:45 Uhr MESZ bis zum 17.10.2022 um 23:59 Uhr MESZ. Teilnehmer müssen eine Lieferadresse in Deutschland angeben. Die Verwendung von Nachsendeadressen (und ähnlichen Diensten) ist ausgeschlossen.

