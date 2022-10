Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Haben Googles Smartphones ein Kamera-Problem? Die glatte Oberfläche spiegelt (Foto)

Die neuen Pixel 7-Smartphones konnten in zahlreichen Tests und Reviews begeistern, sodass man kaum ein schlechtes Wort oder echte Kritik an der siebten Pixel-Generation lesen kann. Mit der Kamera konnte das Pixel 7 Pro sogar an die Spitze der weltbesten Kameras aufsteigen, doch laut einem Profi-Fotografen hat die Smartphone-Kamera eine nicht zu übersehende Schwäche, die man leicht hätte umgehen können. Klebeband hilft.



Erst vor wenigen Tagen wurde dem Pixel 7 Pro die Auszeichnung der besten Smartphone-Kamera verliehen, doch zwischen theoretischen Tests und praktischem Einsatz können manchmal Welten liegen. Die Kamera selbst mag sehr gut sein, doch das umgebende Smartphone bzw. die Kameraleiste ist das Problem. Ein Profi-Fotograf hat nun in einem recht kurzweiligen Beitrag bei TechCrunch Kritik an Googles Kameraleiste geäußert, die sich mit nur einem Foto nachvollziehen lässt.

Die Kameraleiste ist glatt und nicht matt. Dadurch sorgt sie für unschöne Spiegelungen, wenn durch eine Scheibe oder gegen andere reflektierende Oberflächen fotografiert wird. Das sollte man zwar nicht tun, aber es gehört dennoch zum Alltag und Google hätte dieses Problem sehr leicht durch eine nicht-spiegelnde Oberfläche umgehen können – so wie bei den Vorgängern. Die einfachste Lösung ist es, die spiegelnde Fläche abzukleben.

Ich würde das jetzt nicht als größeres „Problem“ bezeichnen, schon gar nicht mit der Kamera, aber die negative Auswirkung ist eindeutig nachvollziehbar und es ist kaum vorstellbar, dass Googles Kamera-Experten nicht selbst darauf gekommen sind. Aber vielleicht verlief die Entwicklung auch ähnlich wie bei Google Clips 😉

[TechCrunch]