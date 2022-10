Pixel Tablet: Schnell kritzeln – Notizen-App Google Keep kommt wohl in die Android 13-Taskleiste (Video)

Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit steht vor der Tür und bringt nicht nur ein interessantes neues Gerät, sondern auch eine ganze Reihe von Tablet-spezifischen Veränderungen für Android. Eine diese Neuerungen könnte eine überraschend tiefe Integration der Notizen-App Google Keep sein, deren Handschrift-Eingabe in der aktuellen Android 13 Beta direkt über die Taskleiste zugänglich ist.



Die vor wenigen Tagen veröffentlichte Android 13 QPR1 Beta 3 brachte überraschend viele Neuerungen, die wir euch natürlich bereits vorgestellt haben. Die vielleicht interessanteste Neuerung ist die Integration der Notizen-App Google Keep in die Oberfläche des Betriebssystems: In der Taskleiste gibt es ein neues Stift-Icon, das direkt neben den geöffneten Apps angezeigt wird und einen schnellen Wechsel zu Google Keep ermöglicht. Die Notizen-App öffnet sich dann entweder als Overlay oder in Bubble-Form.

Im obigen Tweet könnt ihr die Bubble-Form von Google Keep sehen, im Original-Tweet gibt es außerdem das Video mit der Overlay-Variante. Beide unterscheiden sich nicht in der Art der Keep-Oberfläche, sondern in der globalen Nutzung der App. Genauso schnell wie die App geöffnet wurde, lässt sie sich dann auch wieder schließen. Für schnelle Notizen oder Skizzen eine gute Lösung, bei der Google glücklicherweise auf eine bestehende und etablierte App, statt auf eine neue Insellösung setzt.

Ob der Button das Android Feature Drop im Dezember überleben und dann tatsächlich auf dem Pixel Tablet oder anderen Tablets zu finden sein wird, lässt sich noch nicht sagen. Für Google Keep wäre es eine unterstützende Aufwertung.

