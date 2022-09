Google Keep: Notizen-App ist jetzt Teil des Workspace-Pakets – erhält neuen Splashscreen (Screenshots)

Die Notizen-App Google Keep hat in jüngster Zeit eine Reihe von Updates erhalten, zu denen unter anderem die neue Tablet-Oberfläche sowie die Widgets für große Displays gehören. Jetzt folgt das nächste Update, das man nicht unterschätzen sollte und die Relevanz der App weiter erhöht: Google Keep ist jetzt deutlich sichtbar ein Teil des Google Workspace-Pakets.



Google Keep war seit jeher eine eigenständige App, hatte aber schon immer eine Verbindung zu Google Drive. Viele Jahre lang lief Google Keep ohne sichtbaren Grund auf der Google Drive-Domain (drive.google.com/keep), was heute allerdings nicht mehr der Fall ist. Im Hintergrund dürfte es weitere Verbindungen geben und jetzt ist Google Keep auch deutlich sichtbar ein Teil des Workspace-Pakets. Dazu wird ein neuer Splashscreen für die Android-App eingeführt.

Es ist nur eine Darstellung und bisher ändert sich nichts, aber das muss in Zukunft nicht so bleiben. Die Aufnahme in das Workspace-Paket könnte bedeuten, dass in der Zukunft kostenpflichtige Funktionen vor der Tür stehen, die nicht mehr für alle Nutzer angeboten werden. Kennt man schon vom Google Drive-Speicherlatz, vom Fotos-Speicherplatz oder auch den Google Fotos-Spezialfunktionen. Dennoch eine gute Sache, dass die App nun ein sichtbarer Teil dieses Pakets geworden ist, denn das könnte schnellere und umfangreichere Updates versprechen.

