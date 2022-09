Google Drive: Neues Homescreen-Widget für Tablet-Nutzer wird ausgerollt – bringt neue Material You-Form

Im Zuge der schrittweisen Einführung von Tablet-Anpassungen hat Google vor wenigen Tagen neue Widgets für Keep und Drive angekündigt, die jetzt in den Rollout gehen. Gestern wurde die neue Tablet-Oberfläche für Google Keep für erste Nutzer ausgerollt und nun zeigt sich auch das neue runde Widget für Google Drive. Dieses kombiniert gleich sieben Funktionen in einer einfachen Form.



Auf Tablets steht naturgemäß mehr Platz auf dem Display zur Verfügung, der vor allem unter Android nur selten sinnvoll genutzt wird – bisher auch nicht von Google. Das gilt sowohl für App-Oberflächen als auch für Widgets, doch mit Blick auf die großen Tablet-Ambitionen ändert sich das jetzt. Während sich Nutzer von Google Keep in diesen Tagen über eine ganze neue Tablet-Oberfläche freuen dürfen, gibt es für Google Drive immerhin ein neues Widget.

Das oben links platzierte kreisrunde Widget wurde jetzt für Tablet-Nutzer neu eingeführt. Dieses zeigt das Drive-Symbol, das direkt zur App führt, und rundherum gleich sechs Symbole mit den verschiedensten Aktionen. Auf der linken Seite des Kreises findet sich eine Verknüpfung zur Suchfunktion, eine Verknüpfung zum Datei-Upload sowie für den Dokument-Scanner. Auf der rechten Seite sind drei Verknüpfungen verfügbar, mit denen sich neue Dokumente, Tabellen oder Präsentationen erstellen lassen.

Sieht eigentlich ganz schick aus und ist eine neue Form für die Material You-Widgets, die zuvor in ähnlicher Form X-förmig gewesen sind (siehe Widget links unten).

» Google Keep: Notizen-App erhält neue Tablet-Oberfläche – geteilte Ansicht und größere Widgets (Screenshots)

» Pixel Tablet: Gibt es die große Überraschung? Google könnte das Tablet schon im Oktober starten (Hinweise)

Letzte Aktualisierung am 10.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5google]