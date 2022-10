Google Pay / Google Wallet: Neue Funktionen für Wear OS-Nutzer kommen – Tickets, Flüge und Fahrscheine

Das Bezahlen per Smartwatch ist dank einer Kombination wie Google Pay und Wear OS recht einfach möglich, aber der Funktionsumfang am Handgelenk soll weiter steigern: Schon vor einiger Zeit wurden größere Verbesserungen für Google Wallet angekündigt und jetzt stehen diese wohl kurz vor dem Rollout. Ein Teardown zeigt, dass Wear OS schon bald an Tickets, Reservierungen und Co erinnern kann.



Seitdem bekannt geworden ist, dass Google mit der Pixel Watch eine eigene Smartwatch auf den Markt bringt, geht es mit Wear OS spürbar schneller als bisher voran. Wir haben euch bereits über die in den Startlöchern stehende neue Backup-Funktion berichtet und auch für Google Wallet soll es schon bald ein Update geben, dessen Beschreibung neuer Features jetzt in einem Teardown aufgetaucht ist:

Bleiben Sie über Ihre Transitaktivitäten auf dem Laufenden. Finden Sie heraus, wenn Ihr Guthaben zur Neige geht oder Ihre Pässe bald ablaufen.

Bleiben Sie über Ihre Veranstaltungen und Flüge auf dem Laufenden und finden Sie heraus, wann Ihre gespeicherten Angebote ablaufen.

Es ist unschwer zu erkennen, dass man sich in dieser Runde vor allem darauf konzentriert, digitale Tickets zu verwalten. Fahrscheine, Flugtickets, Reservierungen, die Gültigkeit von Tickets und einiges mehr. Das ist sicherlich nichts, was man nicht auch per Smartphone-Benachrichtigung umsetzen könnte, aber mit einem schnellen Blick auf die Smartwatch geht es schneller. Wer etwa den Fahrschein an der Smartwatch abruft, könnte so darüber informiert werden, dass dieser in Kürze abläuft.

Derzeit ist das nur in einem Teardown aufgetaucht und ähnlich wie die Backup-Funktion, könnte es in einem größeren Paket zum Dezember Feature Drop ausgerollt werden.

[9to5Google]