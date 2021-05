Google I/O: Viele neue Produkte kommen – das dürfen wir von der Entwicklerkonferenz erwarten (Pixel & Apps)

Am Dienstag startet die Entwicklerkonferenz Google I/O, die erstmals seit Mai 2019 stattfindet und üblicherweise sehr viele Ankündigungen und neue Produkte bereithält. Das Event ist längst die wichtigste Google-Veranstaltung des Jahres und richtet sich nur hinter den Kulissen an Entwickler, während vordergründig neue Produkte, Plattformen und Geräte angekündigt werden sollen. Wir zeigen euch, mit welchen Ankündigungen in diesem Jahr zu rechnen ist.



Die Google I/O ist neben Made by Google das wichtigste Google-Event des Jahres und hält immer wieder interessante Ankündigungen bereit. Vieles wird im Vorfeld bekannt, aber es gibt auch immer Überraschungen, mit denen nicht gerechnet wurde. Sundar Pichai hat bereits “signifikant wichtige Produkte” in Aussicht gestellt – etwas, das man sonst eher nicht tut. Es könnte also sehr spannend werden. Hier alle bislang bekannten Produkte, die kommen könnten.

Android 12

Das kommende Betriebssystem Android 12 wird ohne Frage auf der Entwicklerkonferenz eine große Rolle spielen und rund um den Tag der Keynote als erste Beta erscheinen. Allerdings ist Android auch ein “langweiliges” Produkt, das zwar jährlich viele Verbesserungen erhält, aber kaum noch echte Innovationen bringt. Es könnte gut sein, dass man Android 12 trotz riesiger Relevanz relativ schnell über die Bühne bringt.

Alles was bisher aus Android 12 bekannt ist, erfahrt ihr in diesem Artikel. Und hier alle versteckten Neuerungen in Android 12.

Wear OS & Tablets

Wear OS (früher Android Wear) ist seit vielen Jahren ein Smartwatch-Betriebssystem und Android lässt sich seit vielen Jahren auf Tablets einsetzen. Beide Plattformen sind allerdings sehr stark vernachlässigt worden und haben viel Nachholbedarf – dazu könnte es schon bald kommen. In diesen Tagen gab es sowohl rund um Wear OS als auch Android für Tablets einige Hinweise auf Neuerungen. Gut möglich, dass es zumindest am Rand eine Rolle spielt.

» Google entdeckt die vergessenen Plattformen: Endlich Neues bei Android-Tablets und Wear OS-Smartwatches

» Wear OS: Samsungs neue Galaxy Watch 4 soll Googles Betriebssystem nutzen – Indiz auf eine Pixel Watch?









Material Next

Das Material Design, Material Theme und die diversen Abwandlungen mögen nur für Designer interessant sein, stellen aber eine wichtige Grundlage für Apps und Oberflächen auf zahlreichen Plattformen. Der erste Ansatz wurde 2014 vorgestellt, 2017 folgte das Material Theme und nun wird es Zeit für die nächste Evolution. In Android 12 wurden jüngst bereits erste Hinweise auf Material Next gefunden. Ob es nur zu Modernisierungen kommt oder auch grundlegendes verändert wird, wird sich zeigen.

» Material Gallery: Google wird die Android-App in Kürze einstellen – App wird offiziell stillgelegt

Google Assistant

Der Google Assistant spielt seit dem Start der Plattform eine wichtige Rolle auf der Google I/O und wird es auch dieses Jahr tun. Als zentrale Produkt unter Android, auf Smart Speakern, Smart Displays, Smartwatches und vielen weiteren Geräten wird es viele Erwähnungen finden. In den letzten Tagen gab es schon einige Verbesserungen für den Assistenten. Potenzial wäre in vielen Bereichen vorhanden, allen voran wohl bei den Erweiterungen wie Google Lens und Duplex. Wäre schön, wenn die eine oder andere Neuerung dann auch direkt in Europa verfügbar wäre.

» Google Assistant: Family Broadcast-Funktion wird für Android ausgerollt & neuer Kommunikation-Bereich

» Google Assistant: So lässt sich der smarte Assistent unter Windows nutzen; Desktop-App macht es möglich

Google Assistant Driving Mode

Der Google Assistant Driving Mode stand bei der letzten Google I/O im Jahr 2019 im Fokus, wurde aber nur am Rande angerissen – genauso wie Android Automotive. Beides ist mittlerweile als Produkt auf dem Markt, aber nur für wenige Nutzer verfügbar und noch längst nicht mit vollem Potenzial verfügbar. Gut möglich, dass Android Auto, die diversen Nachfolger sowie die verschiedenen Google Assistant-Modi eine große Rolle spielen.

» Android Auto: Das ist der Google Assistant Driving Mode – soll die Smartphone-App schon bald ersetzen (Galerie)

» Android Auto: Nächstes Kapitel für die Infotainment-App – das sind Google Assistant Driving Mode & Automotive

» Android Automotive: So könnt ihr Googles neues Auto-Betriebssystem schon jetzt installieren und nutzen









Fuchsia

Seit mindestens drei Jahren warten wir darauf, dass das neue Betriebssystem Fuchsia auf der Google I/O vorgestellt wird, doch bislang wurde es mit keinem Wort erwähnt. Doch 2021 stehen alle Vorzeichen darauf, dass es nun tatsächlich soweit sein wird. Das Betriebssystem hat große Schritte gemacht, taucht immer wieder in Erwähnungen auf und selbst erste Geräte könnten schon in den Startlöchern sein. Wetten würde ich auf eine Vorstellung zwar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr sehr hoch.

» Fuchsia: Googles neues Betriebssystem kommt bald – auch Samsung arbeitet nun an der neuen Plattform

» Fuchsia: Googles neues Betriebssystem endlich in den Startlöchern – erster Release schon in diesem Monat?

Pixel 5a

Das Smartphone Pixel 5a wäre eigentlich für die Google I/O und eine Vorstellung im Mai 2021 gesetzt gewesen. Doch durch Produktionsprobleme aufgrund der Material-Knappheit wurde es möglicherweise verschoben. Google hat bereits verkündet, dass es später kommt, aber nicht verraten, ob das von Anfang an so geplant war. Dennoch ist es möglich, dass es nächste Woche präsentiert wird und dann eben erst zwei bis drei Monate später in den Verkauf geht – wäre bei Googles Produkt-Präsentationen nichts ungewöhnliches.

» Pixel 5a: Alles was über das neue Google-Smartphone bekannt ist – Spezifikationen, Renderbilder & Release

Pixel Buds A

Die neuen smarten Kopfhörer Pixel Buds A sollten passend zum Pixel 5a erscheinen und die beliebten Buds an das Budget-Umfeld anpassen. Ob diese nun auf das Pixel 5a warten müssen oder bereits nächste Woche angekündigt werden, lässt sich schwer sagen. Auf jeden Fall ist schon sehr viel bekannt und die Buds scheinen in der Produktion weiter zu sein als das Pixel 5a. Selbst die Ankündigung hat Google schon vorbereitet und wartet nur darauf, diese zu veröffentlichen.

» Pixel Buds A: Googles neue smarte Kopfhörer kommen – versehentliche Ankündigung & alle Details (Video)

Pixel Watch

Die Pixel Watch gehört zur gleichen Kategorie wie Fuchsia: Jedes Jahr werden wir enttäuscht. Doch in diesem Jahr könnte die Pixel Watch tatsächlich kommen, denn sie wurde mehrfach geleakt und auch Googles Wear OS-Neustart sowie die Fitbit-Übernahme sind eindeutige Zeichen auf ein starkes Interesse im Wearable-Bereich. Die Chancen stehen sehr sehr gut, doch mit einer Präsentation des Endprodukts muss man wohl erst im Herbst rechnen. Dennoch kann es auf der I/O viele Ankündigungen für zukünftige Smartwatches (nicht nur Google-Produkte) geben.

» Wear OS: Samsungs neue Galaxy Watch 4 soll Googles Betriebssystem nutzen – Indiz auf eine Pixel Watch?

» Pixel Watch: Das ist Googles neue Smartwatch – Leaker veröffentlicht umfangreiche Informationen (Galerie & Video)









Pixel 6 & Pixel Foldable

Das Pixel 6 sowie der erwartete Pixel Foldable-Ableger wären eigentlich Produkte für den Herbst. Allerdings sind die Leaks rund um die sechste Pixel-Generation sogar schon weiter als die rund um das Pixel 5a. Das könnte darauf hindeuten, dass das Smartphone vorgezogen wird. Eine Vorstellung des Pixel 6 oder Pixel 6 Foldable auf der Google I/O würde ich zwar ausschließen, aber beide bringen neue Technologien mit, die vorab bereits gezeigt werden könnten.

Das Pixel 6 soll erstmals auf den Google-SoC setzen, der für sich schon ein sehr großes Projekt ist und angekündigt werden könnte – denn dieser kann zukünftig auch in weiteren Produkten zum Einsatz kommen. Das Foldable hingegen würde viele Anpassungen an Android benötigen, die man aufgrund des nach wie vor erwarteten Foldable-Booms ebenfalls zeigen kann.

» Pixel 6: Das ist das neue Google-Smartphone – neuer Leak zeigt außergewöhnliches Design (Galerie & Video)

» Pixel 6 Foldable: Mockup zeigt mögliches Design

—

Wir halten euch natürlich hier im Blog auf dem Laufenden und werden ab Dienstag über die Google I/O berichten.















