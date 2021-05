Pixel 5a: Alles was über das neue Google-Smartphone bekannt ist – Spezifikationen, Renderbilder & Release

Google wird in wenigen Wochen neue Produkte vorstellen und möglicherweise auch das Pixel 5a präsentieren, über das trotz zeitlicher Nähe bisher nur wenige Informationen bekannt sind. Das könnte sehr gute Gründe haben, die noch für Überraschungen sorgen dürften. In diesem Artikel fassen wir alle Informationen zusammen, die bisher über das Pixel 5a bekannt sind.



Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Pixel 5a ein Pixel 4a 5G-Klon ist, der nur eine aufgefrischte Variante des 2020er Mittelklasse-Smartphones anbieten wird. Erst vor wenigen Tagen wurden relativ spät Erste Informationen zum Pixel 5a SoC bekannt und auch Googles offizielle Mitteilung spricht nicht mehr vom Pixel 5a, sondern vom “Pixel 5a 5G”, das sich ja schon namentlich stark an das eigene Vorbild anlehnt.

Bisher bekannte Spezifikationen

Die obigen Spezifikationen wurden bereits im Februar dieses Jahres geleakt und wurden bisher nicht widerlegt. Dass es trotz einer möglichen Vorstellung in diesem Monat nur wenige Leaks und Informationen gibt, spricht ebenfalls für den Klon, dem man einfach eine neue Bezeichnung auf den Karton klebt.

Und das war dann auch schon alles. Zusätzlich gibt es noch das folgende Statement von Google, das den Namen bestätigt, einen möglichen Start in Deutschland erst einmal eine Absage erteilt und vielleicht auf ein Erscheinungsdatum im August anspielt.

Pixel 5a 5G is not cancelled. It will be available later this year in the U.S. and Japan and announced in line with when last year’s a-series phone was introduced.