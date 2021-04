Pixel Watch: Das ist Googles neue Smartwatch – Leaker veröffentlicht umfangreiche Informationen (Galerie & Video)

Google wird schon bald viele neue Pixel-Produkte vorstellen, von denen bisher nur das Pixel 5a sowie die neuen Pixel Buds A bekannt sind – obwohl seit Heute ein großes Fragezeichen über dem Pixel 5a schwebt. Doch vielleicht hat man noch ein one more thing im Gepäck, das aus nachvollziehbaren Gründen kaum jemand auf dem Radar hat: Die lange erwartete erste Pixel Watch.



Spätestens seit der zweiten Pixel-Generation gibt es Gerüchte um eine Pixel Watch, die sich trotz einiger handfester Informationen und Leaks aber niemals bewahrheitet haben. Im vergangenen Jahr wurde tatsächlich bekannt, dass es intern bereits mehrere Pixel Watch-Modelle gegeben hat, die es aber niemals über eines der frühen Stadien geschafft haben – aus nicht bekannten Gründen. Doch seit der Übernahme von Fitbit wird erwartet, dass es irgendwann eine Pixel Watch geben wird.

Nun hat der bekannte Leaker Jon Prosser angekündigt, noch heute umfangreiches Bildmaterial sowie Videos von der Pixel Watch zu veröffentlichen. Bis auf die Ankündigung und den obigen Teaser gibt es bisher noch keine Informationen und es ist auch nicht vollständig sicher, ob sich Prosser einen Scherz erlaubt oder nicht. Irgendwann halte ich eine Pixel Watch für sehr wahrscheinlich, aber für Frühjahr 2021 hätte ich sie eher nicht erwartet.

Warten wir einmal ab, ob und was da heute kommt. Nun wurden viele Bilder sowie ein umfangreiches Video veröffentlicht. Was haltet ihr davon? Laut Leaker Jon Prosser soll die Pixel Watch im Oktober erscheinen, also rund um den Release des Pixel 6.

























