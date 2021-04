Pixel Buds: Googles neue Kopfhörer sollen 3D Audio bieten – auf Spuren der Apple AirPods (Update: Leak)

Google wird aller Voraussicht nach in wenigen Wochen die neuen Pixel Buds A Kopfhörer vorstellen, mit denen die Produktlinie um eine Budget-Schiene erweitert werden soll. Fans dürfen sich aber auch schon auf die nächste Generation der Kopfhörer freuen, denn Google dürfte diese ziemlich sicher mit 3D-Audio ausrüsten und den räumlichen Klang erstmals auf die Kopfhörer bringen. Update: Ein offizieller Leak.



Für die neuen Pixel Buds A heißt es erst einmal Abspecken, denn Google wird in Kürze einen Budget-Ableger auf den Markt bringen, der deutlich günstiger sein soll und für den natürlich an der einen oder anderen Stelle der Rotstift angesetzt werden muss. Mit der dritten Generation der Kopfhörer muss man dann wieder nachlegen und könnte nun einen sehr interessanten Bereich ausgemacht haben, den die Apple-Konkurrenz bereits bietet: Spatial Audio.

Google hat nun den Audio-Spezialisten Dysonic übernommen, der zahlreiche Technologien und Patente für Spatial Audio bzw. 3D-Audio hält, das räumliche Effekte umsetzt und auch in die kleinen Kopfhörer bringen dürfte. Die Übernahme ging bereits im Dezember über die Bühne, wurde aber erst jetzt bekannt. Es dürfte genügend Zeit sein, um bis zur nächsten Pixel Buds-Generation entsprechendes auf die Beine zu stellen. Gut möglich auch, dass man es für bestehende Kopfhörer per Pixel Feature Drop ein Stück weit nachrüstet.

Für die Umsetzung spricht, dass die Apple AirPods ein solches Feature bereits bieten und Google in jüngster Zeit ohnehin den Apple-Weg bei der Hardware beschreitet. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Pixel 6 auf einen Google-eigenen Prozessor setzen soll.









Update 7. April:

Schon in den letzten Tagen gab es keine Zweifel an den Leaks sowie an der Existenz der neuen Variante und nun hat Google das Ganze (versehentlich?) bestätigt. In einer Promo-Mail für Nest-Nutzer ist eine leicht abgewandelte Version der Pixel Buds aufgetaucht, bei denen es sich ohne Zweifel um die neuen Pixel Buds A handelt. Obiges Vergleichsfoto zeigt links die neue Budget-Variante und rechts die aktuelle Generation der Pixel Buds.

» Pixel Buds: Google bringt günstige Assistant-Kopfhörer zum Pixel 5a – Leak verrät nun weitere Details (Mockup)

» Pixel 6: Googles neues Smartphone geht den Apple-Weg – soll erstmals auf neuen Google-Prozessor setzen

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren