Google Telefon: Die Android-App kann nun Anrufe von unbekannten Nummern automatisch aufzeichnen

Es gibt eine recht große Auswahl an Android-Apps, die die Möglichkeit zum Aufzeichnen von Telefonaten bieten und zum Teil ist diese Funktionalität auch nativ in die Telefon-Apps einiger Smartphone-Hersteller integriert. Das gilt nun auch für Google, denn nun kann die Google Telefon-App Anrufe von unbekannten Nummern automatisch aufzeichnen. Das könnte ein weiterer Schritt in Richtung tieferer Google Assistant-Integration sein.



Die Aufzeichnung von Telefonanrufen ist je nach Region sehr unterschiedlich geregelt und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. In den meisten Fällen reicht es allerdings aus, wenn beide Teilnehmer über die Aufnahme informiert werden – bevor diese startet. Genau das hat Google nun auch in der Telefon-App umgesetzt, die bei unbekannten Nummern automatisch die Aufnahmefunktion starten kann. Zuerst werden beide Seiten über eine kurze Ansage informiert und dann beginnt auch schon die Aufnahme.

Abgezeichnet hat sich diese Funktion schon bei einem Teardown im Januar und nun scheint die Funktion für viele Nutzer ausgerollt zu werden und steht als optionale Möglichkeit in den Einstellungen bereit. Standardmäßig sollte es deaktiviert sein und auch nur für die Nummern greifen, die nicht in den Kontakten gespeichert sind. Zusätzlich lassen sich aber auch bestimmte Nummern festlegen, bei denen die Aufzeichnung ebenfalls starten soll.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr dieses Feature sehen, das nun ausgerollt wird, aber noch nicht bei allen Nutzern verfügbar ist. Ich habe diese Funktion bisher noch nicht erhalten, was aber bekanntlich auch wieder ein regionales Problem sein kann. Das kann in Deutschland und anderen Ländern abgesehen von der Rechtslage anders sein.

You or the other person in your call might be somewhere that requires everyone to consent to being recorded. Everyone will be notified ahead of time that the call is being recorded. It’s up to you to follow laws about recording conversations. Recordings are stored only on your phone.