Google Telefon: Die Android-App erhält Feature zum Aufzeichnen von Anrufen unbekannter Nummern (APK)

Einige Android-Apps bieten die Möglichkeit, Telefonanrufe aufzuzeichnen und zum Teil ist die Funktionalität sogar nativ in die Telefon-Apps integriert, was aufgrund der sehr unterschiedlichen Rechtslagen allerdings problematisch ist. Die Google Telefon-App bereitet nun ein Feature vor, das Anrufe von unbekannten Nummern automatisch aufzeichnen soll. Das könnte der erste Schritt in Richtung einer tieferen Google Assistant-Integration werden.



Die Aufzeichnung von Telefonanrufen ist je nach Region sehr unterschiedlich geregelt und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. In den meisten Fällen reicht es allerdings aus, wenn beide Teilnehmer über die Aufnahme informiert werden – bevor diese startet. Genau das will Google nun auch in der Telefon-App umsetzen, die bei unbekannten Nummern automatisch die Aufnahmefunktion starten soll. Zuerst werden beide Seiten über eine kurze Ansage informiert und dann beginnt auch schon die Aufnahme.

Derzeit scheint sich das rein auf unbekannte Nummern zu beschränken. Das kann natürlich sehr praktisch sein und vielleicht auch dafür sorgen, dass der (eventuell) unerwünschte Anrufer direkt wieder auflegt. Die Telefon-App weist in den Einstellungen darauf hin, dass es die Pflicht des Nutzers ist, sich an die lokalen Regeln zu halten – es könnte also weltweit ausgerollt werden. Die Anrufaufzeichnungen werden nur auf dem Telefon gespeichert. Möglicherweise werden sie eines Tages auch an dieser Stelle tiefer durch den Google Assistant analysiert.

