Google Assistant: Einfach mal abschalten – der neue Do Nothing Mode tut gar nichts (Video)

Der Google Assistant kann sehr viele Anfragen beantworten, zahlreiche Smart Home-Geräte steuern, die Nutzer an viele Dinge erinnern und vieles mehr – das dürfte jedem Powernutzer bekannt sein. Bei so viel Stress kann man es natürlich auch mal etwas langsamer angehen lassen und genau das tut der Google Assistant nun: Mit dem neuen Do Nothing Mode tut der Google Assistant genau das und (de)motiviert auch den Nutzer, dasselbige zu tun.



Smarte Assistenten werden nicht nur für die zahlreichen praktischen Aufgaben verwendet, sondern sind auch immer wieder für kleine Späße in Form von lustigen Antworten oder unterhaltsamen Modi gut. Die Comedy-Talente des Assistenten halten sich zwar in Grenzen, aber dafür gibt es nun wieder einen neuen Modus, der doch recht unterhaltsam zu sein scheint: In Kooperation mit einem indischen Schokoriegel gibt es nun den Do Nothing Mode.

Dieser Modus kann mit den Worten “Eat a 5 Star” aktiviert werden, allerdings nur im Heimatland dieses Riegels – Indien. Dieser Gag dürfte wohl vergleichbar sein mit dem bekannten Snickers-Slogan “wenns mal wieder länger dauert”. Im folgenden Video sowie auf den Screenshots könnt ihr sehen, wozu dieser Modus in der Lage ist. Einfach aktivieren und schon gibt der Assistant eher entspannte Antworten ohne großen Informationsgehalt. Das Hauptziel ist es, dass die Nutzer einfach mal runterkommen…









Vermutlich wird es diesen Modus außerhalb Indiens bzw. der Kernregionen dieses Schokoriegels nicht geben, aber Google ist immer wieder für solche Kooperationen offen und könnte vielleicht auch hierzulande oder global mal wieder eine solche Kampagne mit unterhaltsamen Antworten starten.

[AndroidPolice]















