Android TV: Neue Apps für Smart TVs; so lässt sich der Google Play umgehen & Apps per Sideload installieren

Google hat mit Android TV die Möglichkeit geschaffen, einige Android-Apps mit speziellen Oberflächen direkt auf dem Smart TV zu nutzen, die sehr einfach über den Play Store bezogen werden können. Die App-Auswahl im Google Play Store für Android TV ist allerdings überschaubar, was sich auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Deswegen kann es sich natürlich lohnen, neben dem Chrome-Browser auch weitere Apps per Sideload auf den Smart TV zu bringen.



Das im vergangenen Jahr angekündigte Android TV-Redesign auf Basis der neuen Google TV-Plattform hat den Fokus auf Streaming, Google Assistant und in weiterer Folge der Smart Home-Steuerung gelegt. Damit entfernt man sich weiter von den klassischen Android-Apps, die sich unter anderem aufgrund technischer Einschränkungen abseits des Streamings kaum durchgesetzt haben. Leider bietet Google nur explizit für Android TV optimierte Apps im dortigen Play Store an, sodass wir uns für alles andere mit Sideloading behelfen müssen.

Android TV bringt die große App-Welt des Android-Ökosystems auf den smarten Fernseher und ermöglicht es, zahlreiche Apps und Spiele direkt dem Smart TV zu verwenden. Das war zumindest ein zentrales Werbeversprechen, das in der Umsetzung dann aber doch nicht vollständig gehalten werden konnte – aus vielerlei Gründen. Zwar bietet der Play Store unter Android TV gut 7.000 Apps, aber im Vergleich zum großen Play Store auf dem Smartphone ist das nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das liegt daran, dass App-Entwickler ihre Apps ausdrücklich auch für Android TV optimieren und zur Verfügung stellen müssen.

Eines der größten Probleme ist die völlig andere Umgebung und Nutzer-Interaktion, mit der die Apps klarkommen müssen. Das beginnt damit, dass das Smartphone-Display eine völlig andere Größe und Orientierung hat, geht über die beim Fernseher im Normalfall fehlende Touch-Bedienung bis hin zu den fehlenden Komponenten von der Kamera bis zu den zahlreichen Sensoren. Viele Apps lassen sich einfach nicht sinnvoll per Fernbedienung oder gar per Sprachsteuerung über den Google Asisstant nutzen. Es hat also gute Gründe, warum viele Apps und gerade Smartphone-Spiele nicht zur Verfügung stehen.

Bei anderen Apps wiederum gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, warum sie nicht zur Verfügung stehen bzw. wenigstens mit eingeschränktem Funktionsumfang angeboten werden. Genau bei diesen Apps könnt ihr dadurch behelfen, die Apps einfach außerhalb des Play Stores zu installieren und somit per Sideload auf den Smart TV zu bringen. Dazu benötigen wir grundlegend drei Schritte: Die Installation erlauben, Apps finden & installieren und dann natürlich auch starten.









Installation externer Apps aktivieren

Der erste Schritt auf dem Weg zur Installation von Apps außerhalb des Play Stores ist es, diese Möglichkeit überhaupt freizuschalten. Standardmäßig erlaubt es Android TV nicht, Apps unter Umgehung des Play Stores zu installieren – genauso wie die allermeisten Smartphones. Aber das lässt sich sehr einfach deaktivieren und ist kein Hexenwerk. Es empfiehlt sich aber, diese Option nach erfolgreicher Installation der gewünschten Apps wieder auf den Play Store zu beschränken.

Installation aus externen Quellen erlauben

Je nachdem welche Version von Android TV ihr verwendet, kann sich die Option zur Installation von Apps aus externen Quellen an einer anderen Stelle befinden. In jedem Fall müsst ihr in die Einstellungen gehen und dort den Bereich Sicherheit aufrufen. Dort gibt es den Punkt “Apps aus externen Quellen erlauben”, “unbekannte Quellen erlauben”, “unbekannte Herkunft erlauben” oder Ähnliches. Die Android TV-Einstellungen sind bekanntlich nicht so umfangreich, sodass ihr es leicht finden solltet.

So findet ihr die Android-Apps

Jetzt müsst ihr die gewünschte App auf euer Smartphone oder Computer herunterladen, allerdings funktioniert das nicht über den Play Store. Ihr benötigt eine externe Quelle wie etwa das bekannte und vertrauenswürdige APK Mirror, wo ihr sehr viele populäre APK-Dateien der Apps herunterladen könnt. Natürlich sind auch alle anderen Quellen nutzbar, aber es empfiehlt sich, diese Dateien nicht “irgendwo” herunterzuladen. In den meisten Fällen sollte es auch möglich sein, mit Dateimanagern die APK-Datei einer App direkt vom Smartphone zu extrahieren.

Ladet die gewünschte Datei auf euren Computer oder Smartphone herunter. Alternativ könnt ihr auch versuchen, eine Datei direkt über den Chrome-Browser für Android TV zu finden und herunterzuladen. Wie ihr den Chrome-Browser unter Android TV installiert, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die APK-Datei auf den Smart TV übertragen

Habt ihr die gewünschte APK-Datei oder gleich mehrere Dateien, müssen sie nun noch zu Android TV übertragen werden. Der einfachste Weg führt über die Cloud: Ladet die Datei zu Google Drive oder Dropbox hoch. Nun könnt ihr entweder wieder direkt über den Chrome-Browser für Android TV auf diesen Cloudspeicher zugreifen oder, falls ihr den Browser nicht nutzen möchtet, über den Dateimanager ES File Explorer – diesen findet ihr glücklicherweise auch direkt im Play Store für Android TV. Über diesen Dateimanager könnt ihr auch auf Google Drive und Dropbox zugreifen und die APK-Datei herunterladen. Natürlich würden es auch andere Dateimanager tun, aber die meisten sind nicht unter Android TV verfügbar.

Habt ihr die Datei herunterladen, wählt sie im Explorer oder im Downloadmenü des Chrome-Browsers aus und schon kann die Installation beginnen.









Die heruntergeladenen Apps starten

Ist die Installation erfolgreich verlaufen, was leider nicht immer der Fall ist, müsst ihr die App nur noch starten können. Leider zeigt der Homescreen von Android TV nur die aus dem Play Store bezogenen Apps an und blendet alle extern bezogenen Apps aus. Ihr müsst die App also auf einem anderen Wege starten. Entweder fordert ihr den Google Assistant zum Starten der App auf oder ihr geht den Weg über die Einstellungen.

Öffnet dafür die Einstellungen und dort die Liste aller installierten Apps. Von dort könnt ihr dann die gewünschte App auswählen und über dieses Menü starten. Etwas umständlich, aber leider gibt es keine native bessere Lösung zum Starten der Sideload-Apps. Auch das haben findige App-Entwickler übrigens bereits erkannt und eine Lösung geschaffen, die vielleicht nicht für alle infrage kommt, aber derzeit gut funktioniert: Ein Sideload Launcher.

Wir haben euch den Sideload Launcher bereits ausführlich vorgestellt und gezeigt, wie dieser funktioniert. Kurzform: Es ist ein eigener Android TV-Launcher, der zusätzlich alle Sideload-Apps einblendet und die Möglichkeiten der Standard-Oberfläche soweit es geht nachgebaut hat.















