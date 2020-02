Android TV: Sideload Launcher bringt extern installierte Apps & Anpassungsmöglichkeiten für den Homescreen

Googles Betriebssystem Android TV ist recht einfach gehalten und auf die Gegebenheiten auf dem Smart TV angepasst, der in den meisten Fällen mit der Fernbedienung oder vielleicht auch per Spracheingabe gesteuert wird. Leider ist Googles Launcher aber auch wenig flexibel, bietet kaum Anpassungsmöglichkeiten und zeigt keine per Sideload installierten Apps auf dem Homescreen an. Diese Probleme lassen sich mit einem praktischen Sideload Launcher lösen.



Wir haben euch in den vergangenen Tagen sehr ausführlich gezeigt, wie ihr Apps unter Android TV am Play Store vorbei herunterladen und installieren könnt. Das erfordert zwar einige Zwischenschritte, ist die Mühe durch die deutlich größere App-Auswahl aber auf jeden Fall wert. Leider werden die auf diesem Wege per Sideload installierten Apps nicht auf dem Homescreen des Launchers angezeigt. Also müssen wir uns eine Alternative suchen.

Vor wenigen Tagen haben wir euch den Sideload Launcher für Android TV vorgestellt, mit dem alle per Sideload installierten Apps mit nur einem weiteren Tastendruck vom Homescreen aus gestartet werden können. Heute möchten wir eine weitere App vorstellen, die den gleichen Vorteil bietet, aber zusätzlich weitere Möglichkeiten im Gepäck hat und flexibler eingesetzt werden kann. Die App mit dem sperrigen Namen Sideload Channel / Application Launcher kann den gesamten Android TV-Launcher ersetzen.

Der Launcher verknüpft nicht nur alle installierten Apps, sondern kann sich auch Zugriff auf die Kanäle verschaffen und die in ähnlicher Form wie in Googles Android TV-Launcher darstellen. Damit ist die App nicht nur ein Aufsatz, der in manchen Fällen verwendet wird, sondern kann als Ersatz für Googles Launcher genutzt werden. Zwar gibt es unter Android TV keine Möglichkeit zum Austauschen des Standard-Launchers, aber mit einem Tastendruck zum Start wechselt ihr direkt zu diesem Launcher und nutzt fortan bis zum Neustart einfach nur noch diese Oberfläche.

Mit dem Sideload Channel Application Launcher kommen alle installierten Apps, inklusive Sideload, und auch alle eingerichteten Kanäle in die Oberfläche. Zusätzlich erhaltet ihr jede Menge Möglichkeiten zur Anpassung der Oberfläche, was im Standard-Launcher in dem Umfang nicht möglich ist.







Die Oberfläche ist, man muss es leider sagen, nicht ganz so schick wie die von Google, aber dafür ist sie funktionell und tut genau das, was man sich erwartet. Ihr erhaltet schnellen Zugriff auf alle Inhalte und seid noch dazu flexibler bei der Auswahl der angezeigten Kanäle und installierten Apps. Der Sideload Channel Application Launcher ist dem in der vergangenen Woche vorgestellten Sideload Launcher weit überlegen, hat aber auch zwei kleine Nachteile: Es ist eine Kauf-App und sie wird seit über zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt.

Wer die App einmal ausprobieren möchte, findet hier den Link zum Download über den Play Store. Aktuell kostet die App 2,19 Euro. Wer es also wirklich benötigt und viele Apps per Sideload installiert, dem sollte es das Geld allemal wert sein.

